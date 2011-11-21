Тюнинг Toyota Corolla Ceres: чтоб жена не видела...

Больше года назад попался мне в руки почти случайно мой "Церес", 94 г.в. С мотором 4A- GE TC20, да еще "на ручке". Некоторые ухищрения и "сиротский тюнинг" (с) LXA4 помогли мне в том же году надрать всех "левинов", "труенов" и "цивиков", попавших в мой класс. И нет бы на этом успокоиться... Но так не вышло. Вынашивались идеи всяческого продолжения. И уже нормального тюнинга. Считались разные варианты, бюджеты и прочее. Но все это было пока в голове и на бумаге.

Все началось, скорее всего, когда я решил поменять маслосьемные колпачки. Прошлой осенью (2004 г.) в процессе сего действа я сделал одну очень нехорошую "весчь" - я потерял клапанную тарелку, да, да.... именно... не сухарики даже, а целую тарелку... В нашей деревне таких моторов в разбор не нашлось, и был кинут клич в "инет": мол, поможите, люди добрые, сами мы не местные, и все в таком роде. Нашелся добрый человек, которому еще не раз скажу огромное спасибо и которому теперь на километр к моей супружнице приближаться под страхом мгновенной смерти нельзя. SElimitedDE, в миру Сева Воробьев, прислал мне тарелку, мотор был собран, и жизнь продолжилась. В наших с Севой разговорах выяснилось, что у него случайно завалялся коллектор на 4A-GE под турбину и сама турбина от SR20DET. Решение созрело, после некоторых мытарств это все в коробочке прибыло ко мне, чему я несказанно был рад.

Но мало иметь турбину и коллектор, закралась мысль... и пошли покупки... SAFC, форсунки от 3S-GTE, датчик буста, интеркулер... Всё аккуратной горкой сложено в гараже. Затем встал вопрос о коробке и LSD. Было решено купить коробку от чаргерного 4А, она покрепче. Купили. Вместе со всем еще и 1.5 WAY TRD LSD, керамика и корзина TRD. Еще привода, которые оказались чуть ли не в два раза толще, чем у С56, что не могло не радовать. "Элэсдэха" пришла без кольца привода датчика скорости, пришлось пересаживать с родной. Вкупе с самодельным шортшифтером, который стоял ранее, ход рычага стал ощутимо короче.

Начал планомерно разбирать машину. Разобрал всю "морду", вытащил коробку и мотор, и тут известие о том, что нехорошие дядьки, обещавшие изготовить медную прокладку под ГБЦ нужной толщины (3 мм получаемая СЖ=8,74), круто всех кинули. Долго думали, искали "люминь", затем взяли две поронитовые самодельные по 1,5 мм. Скинул голову, увидел состояние поршневой... Пока думал, выдержит или нет и как изготовить прокладку, сказали мне про кованую поршневую (ой, денег надо-о-о). Там отличие в отверстии под палец (18 мм против 20 мм у 4А). Оставил их на будущее, так как, по прикидкам, штатные должны вынести 0,9 кг.

Пока голова была на месте, примерил коллектор и турбину - пришлось снимать приблуду, на которой крепится масляный фильтр, и теперь фильтр будет стоять без него. Понимаю, что не очень хорошо, но пока вариантов нет - сильно мешает. Детальный осмотр показал хорошее состояние шатунно-поршневой группы и нескрученность головки. Шлифовать ничего не стал. Собрал мотор, повесил коллектор. Прислюнил коробку, давай ставить все это внутрь. Почему-то не подошла задняя подушка. А потому, что чаргерная. А на чаргерном кузове немного другие балка и задняя подушка. Доработали подушку в процессе сборки выхлопной системы. Варили "выхлоп" две ночи, получилось вроде неплохо. Полное отсутствие катализатора и минимум загибов отличной трубы 65 мм в диаметре. Глушитель ручной работы с сайленсером, 110 мм выход.

В изготовлении даунпайп штатный выход наглым образом упирается в переднюю подушку, а пилить и варить "чугуний" не улыбается. Достал выход с турбины от "Блюберда", как родной встал. В работе - радиатор. Взят от 2СТ, достаточно толстый, в него же можно запулить охлаждение трансмиссии, благо конструкция позволяет. Встанет на место радиатора-кондиционера, который заблаговременно выброшен в угол. Радиатор от 2СТ выкинут - не понравился по каким-то причинам. Взял от дизельной "Короллы" - он в три раза толще. При попытке вставить радиатор оказалось, что он почти касается актуатора на турбине. Не долго думая, выпилил половину телевизора фортуной (хорошо, жена не видела) и наклонил радиатор вперед. Всё. С охлаждением закончили. Найдено место, где можно купить у китайцев хромированные трубы 63 мм для изготовления воздуховода. Заброшена эта идея, куплены алюминиевые трубы с изгибами, из которых все отлично построилось. Когда заливали масло в коробку, забыли вставить правый привод... долго смеялись. Потом долго смеялся я: правый привод нужно сначала поставить, а уже потом ставить "коробку". Дело в том, что есть на нем некое крепление привода к блоку. Так вот, если вставить привод в "коробку", то ни за что не получится это крепление насадить на направляющие. Направляющие пришлось доработать напильником.

Самое интересное началось, когда пришла пора заводить мотор. Места под капотом катастрофически не хватало, ни в какую не хотела лезть лопата, она же считалка. Тут как раз в голове созрел эксперимент по запуску сильвера на блэковых "мозгах", не меняя проводки. Неделя прошла в бумажках и канифоли. Ключ - на старт. И еще 4 часа - на разборки с фазами, поиском форсунок поменьше (эти лили так, что из трубы бензин тек) - в результате сняты с 1JZ-GTE, стоявшего рядом.

Еще раз: ключ на старт. Зафырчало: тремя цилиндрами - второй никак не хотел заводиться. И искра есть, и бензин. Разбираем мотор. Во втором цилиндре - вода. Еще два часа потрачено на убивание мастеровых, которые мне сделали поронитовые прокладки, - и еще неделя на ожидание фирменных прокладок от "Тойоты" (1,25 мм х 2), и одна стальная от 7А (0,5 мм).

Собрали все. Еще раз - ключ на старт. Заработало! Через три минуты работы из выхлопной трубы повалил такой масляный дым, что стало страшно. Еще три дня ушло на изготовление рестриктора в маслоподачу, его роль исполнил инжектор от мотоцикла. Плюс ко всему слив масла был сильно увеличен в диаметре.

Вечер, все устали... смотреть, как я издеваюсь над машиной. Осталось кое-что доработать напильником. Ну мешался радиатор! Ключ на старт. Ура! Еще долго у супруги под ногами валялись провода и "мозг".

Борьба была долгой и жестокой. Ни САФКа, ни что-либо еще не смогли переубедить бедные черноголовые мозги в том, что буст все-таки бывает. И что не надо срываться в отсечку на 0,3 кг.

Было принято ответственное решение. Тот самый SElimiteDE, идейный вдохновитель J, прислал мозги от CA18DET плюс комплект проводки. Все это стояло у него на 7А-GTE. Радостно разложив все на полу, я понаклеил бумажечки на разъемы, и в субботу с утра началась операция по имплантации органов.

Замене подлежит датчик температуры ОЖ, лямбда-зонд. Параллельно родной косе проложена вторая коса, выкинуты некоторые лишние провода. Имплантирована проводка в районе фишек "мозга". Вставлены катушки от "Исудзу". Датчик положения распредвала изначально крепился к валу резиновой трубочкой, что "не есть гут". Вся конструкция закреплена не совсем жестко и имела небольшой люфт. В результате зажигание имело свойство убегать. Когда мне это надоело, я вручную изготовил шлицевой болт.

Вот теперь началось счастье. После мелких доработок выхлопа и прибора мусора в салоне я спокойно катался на машине по городу. Как-то вечером "пободались" по городу с "Турером" "автоматочным". "Турер" был "сделан" жестко и прилюдно. С нашей стороны были потери. Разорвало переднюю и заднюю подушки, согнуло гармошкой гофру и вырвало к чертям подвес выхлопа на балке. После поездил недолго, разобрал машину и продал по частям.