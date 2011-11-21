Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Труп в багажнике спас угонщиков от тюрьмы
Группа подростков, решившая угнать автомобиль, чтобы немного на нем покататься, неожиданно обнаружила, что машина оказалась с сюрпризом - с трупом женщины в багажнике, который впоследствии помог им избежать серьезного наказания. Эта история произошла в маленьком австралийском городке.
Компания, состоявшая из трех юношей и двух девушек в возрасте от 15 до 17 лет, выпив вечером пива, захотела прокатиться на машине. Проблема, где взять автомобиль, решилась сама собой - один из подростков заметил припаркованный Ford с открытыми дверьми и ключом зажигания в замке. Долго не раздумывая, вся компания забралась в салон и отправилась кататься. Выехав за город, тинейджеры решили немного отдохнуть на природе и остановили автомобиль.
Неожиданно одной из девушек пришло в голову, что в багажнике машины может быть еда, однако там вместо съестного оказался труп женщины. Юные угонщики так перепугались, что не придумали ничего лучше, чем позвонить в полицию. Как рассказал полицейский, дежуривший в тот день на телефоне, такого оригинального звонка он не принимал никогда в жизни. "Плачущий женский голос сказал в трубку, что в угнанном ее приятелем автомобиле найден труп женщины, и попросил приехать, чтобы "хоть что-нибудь сделать",- рассказал потом офицер.
Полиция появилась незамедлительно. Труп удалось сразу же опознать: он принадлежал жительнице этого городка, пропавшей неделю назад. Впрочем, подросткам откровенность не помогла - все пятеро были задержаны. Сейчас полиция размышляет, что с ними делать. С одной стороны, они чистосердечно признались и помогли в раскрытии очень серьезного дела, с другой - совершили преступление.
Начальник полицейского управления считает, что в данном случае нужно ограничиться небольшим условным сроком, тем более что на этом настаивают и родственники убитой женщины, а настоящего хозяина автомобиля обнаружить пока так и не удалось.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда