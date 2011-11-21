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Труп в багажнике спас угонщиков от тюрьмы

21 Ноября 2011, 02:59 | Дальний Восток

Группа подростков, решившая угнать автомобиль, чтобы немного на нем покататься, неожиданно обнаружила, что машина оказалась с сюрпризом - с трупом женщины в багажнике, который впоследствии помог им избежать серьезного наказания. Эта история произошла в маленьком австралийском городке.

Компания, состоявшая из трех юношей и двух девушек в возрасте от 15 до 17 лет, выпив вечером пива, захотела прокатиться на машине. Проблема, где взять автомобиль, решилась сама собой - один из подростков заметил припаркованный Ford с открытыми дверьми и ключом зажигания в замке. Долго не раздумывая, вся компания забралась в салон и отправилась кататься. Выехав за город, тинейджеры решили немного отдохнуть на природе и остановили автомобиль.

Неожиданно одной из девушек пришло в голову, что в багажнике машины может быть еда, однако там вместо съестного оказался труп женщины. Юные угонщики так перепугались, что не придумали ничего лучше, чем позвонить в полицию. Как рассказал полицейский, дежуривший в тот день на телефоне, такого оригинального звонка он не принимал никогда в жизни. "Плачущий женский голос сказал в трубку, что в угнанном ее приятелем автомобиле найден труп женщины, и попросил приехать, чтобы "хоть что-нибудь сделать",- рассказал потом офицер.

Полиция появилась незамедлительно. Труп удалось сразу же опознать: он принадлежал жительнице этого городка, пропавшей неделю назад. Впрочем, подросткам откровенность не помогла - все пятеро были задержаны. Сейчас полиция размышляет, что с ними делать. С одной стороны, они чистосердечно признались и помогли в раскрытии очень серьезного дела, с другой - совершили преступление.

Начальник полицейского управления считает, что в данном случае нужно ограничиться небольшим условным сроком, тем более что на этом настаивают и родственники убитой женщины, а настоящего хозяина автомобиля обнаружить пока так и не удалось.

Автор: По материалам сети Интернет
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