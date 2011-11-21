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Mitsuoka выпустила обновленный Nouera
11 февраля в Японии начались продажи обновленного седана премиум-класса Mitsuoka Nouera. Главным изменением в модели можно назвать ее шасси. Для создания Nouera было использовано усовершенствованное шасси автомобиля Honda Accord.
Как известно, Mitsuoka Motor сама не занимается созданием базы для своих авто и большей части агрегатов, а покупает их у сторонних компаний. Так для создания известного представительского седана премиум-класса Mitsuoka Galue, который в Японии часто называют не иначе как "наш Rolls Roys", используется на шасси Nissan Fuga. Из других нововведений можно отметить систему саморегуляции интенсивности света фар, новый дизайн рулевого колеса и рычага переключения передач. Кроме того, на Nouera установили дворники с увеличенной рабочей поверхностью. В качестве опциона производитель предлагает установку навигации, сигнализации и литых дисков на 16 дюймов.
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