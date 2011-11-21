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Lexus ES 350 дебютировал в Чикаго

21 Ноября 2011, 03:00 | Дальний Восток

Новый Lexus ES 350 дебютировал на автосалоне в Чикаго. Это уже четвертый седан Lexus, созданный в рамках концепции L-finesse. Элегантная пятиместная модель появится в продаже в апреле. Пятое поколение ES было улучшено абсолютно по всем параметрам, утверждают представители люксового подразделения Toyota.

Более четкие скульптурные формы, увеличенная на 7 см колесная база и почти на 4 см выросшая ширина, длинный капот, словно оттянутая назад кабина и короткая задняя часть напоминают классические спорткары, не теряя при этом современных ноток. За счет увеличения кузова салон стал еще более просторным, в частности увеличилось пространство для ног задних пассажиров.

Под капотом ES теперь стоит 272-сильный 3.5 V6, который разгоняет эту махину до 100 км/ч за 6,8 секунды - значительно быстрее, чем могла себе позволить прежняя модель. При этом обещают, что агрегат не будет требовать слишком много бензина. В базовой комплектации новый ES получил двойные трубы выхлопной системы, в которой широко использована нержавеющая сталь для снижения веса и повышения прочности.

Конечно же, на новинке без счета установлены различные системы, включая систему открывания дверей без ключа SmartAccess, кнопку зажигания, двухзональный автоматический климат-контроль, электропривод регулировки передних кресел по 10 направлениям с возможностью запоминания настроек, подсветку передней части салона, навигацию, технологию Bluetooth и т. д.

Автор: Drom.ru
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