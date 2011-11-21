Появилось новое поколение Mazda MPV

Компания Mazda наконец-то представила публике новое поколение минивэна Mazda MPV, который стал и шире, и длиннее предыдущей модификации настолько, что в нем теперь с комфортом могут разместиться шесть человек.

Автомобиль сконструирован на принципиально новой базе, которая несколько ниже, чем была у предыдущего поколения MPV. Однако благодаря инженерным инновациям, в частности сужению бензобака, удалось сделать салон куда более просторным. Высота салона составляет 1210 мм, а длина колесной базы - 2950 мм, что на 110 мм больше, чем у предыдущего поколения MPV. Однако минимальный радиус разворота остался прежним - 5,7 м.

Удлинение колесной базы позволило довести дверной просвет у задних скользящих дверей до 785 мм, таким образом, при полностью открытых задних дверях можно спокойно сесть на второй или третий рад сидений, не испытывая затруднений.

Салон спроектирован таким образом, что задний ряд кресел легко убирается, а второй ряд можно отодвинуть назад на 330 мм, освободив, таким образом, значительное пространство для ног. Далее система кондиционирования позволяет осуществлять независимое регулирование температуры для каждого ряда кресел, а также для водителя и пассажира слева от него.

Новый Mazda MPV комплектуется двигателями MZR2.3L DISI TURBO и MZR2.3L. MZR2.3L - 4-цилиндровый двигатель объемом 2300 сс. Его максимальная мощность составляет 163 л.с. при 6500 об/мин., а максимальный крутящий момент - 21.4 кг/м при 4000 об/мин. Второй двигатель, MZR2.3L DISI TURBO, в принципе, представляет собой оснащенную турбочарджером копию первого двигателя. Однако это позволяет ему развить максимальную мощность в 245 л.с. при 5000 об/мин. и крутящий момент в 35.7 кг/м при 2500 об/мин. Как показали испытания данного двигателя, скорость набора оборотов с 2000 об/мин до 4500 аналогична скорости двигателя, установленного на Mazda Speed Atenza. MZR2.3L, не может похвастаться такими техническими данными, однако и ему есть чем похвастаться. На MZR2.3L используется система газораспределения S-VT (Sequential Valve Timing), а также применяется электронное управление положением дроссельной заслонки.

Разработчики решили укомплектовать новый минивэн 4-х и 6-ступенчатым автоматом. Так, в новом MPV двигатель MZR2.3L DISI TURBO сочетается с полным приводом и 6- ступенчатой автоматической коробкой передач. В полном приводе используется система Active Control Coupling, она позволяет регулировать усилие, направляемое на колеса в зависимости от положения руля, скорости машины, оборотов двигателя и т.д. Подвеска MPV также претерпела некоторые изменения, которые улучшили ее характеристики. Передняя подвеска сделана на основе рамного шеститочечного Mcpherson, тогда как задняя сконструирована на основе многорычажного соединения. Это сочетание позволяет серьезно повысить управляемость автомобиля, а также заметно снизить его шумность.

Новый Mazda MPV представляет собой сочетание высокого комфорта, легкой управляемости и нетривиального подхода к техническому оснащению.