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Nissan Navara выгнали из города

21 Ноября 2011, 02:58 | Дальний Восток

После первого очного знакомства с Nissan Navara не можешь расстаться с мыслью, что пресс-пакеты производителя, рассказывающие о новом внедорожнике для ведущих активный образ жизни людей, слегка лукавят. Этот автомобиль создан для фермеров средней полосы России, пусть их и отталкивает вычурная идея о мешке картошки в кузове этого авто стоимостью $37-42 тыс.

"Автомат" пикапа не слишком-то тороплив, но для тех, кто торопится, японцы разрабатывали не Navara, а купе 350Z. Зато двигатель - сказка для русской души, охотливой до экономии топлива.

Турбодизель, обеспечивающий вам табун в 174 японских жеребца породы Кисо, при всей своей тяговитости достаточно спокойно относится к потреблению солярки: в неспешном городском цикле автомобиль затрачивает около 12 л дизтоплива на "сотню", а на полном 80-литровом баке из Москвы можно заехать едва ли не до Ростова-на-Дону (7,8 л на 100 км).

Но наш путь лежит не в далекий Ростов, а в ближайшие окрестности Подмосковья - пожалуй, лучший способ проверить внедорожник пусть и с подключаемым, но полным приводом. Тем более что в нашем распоряжении автомобиль чуть ли не с самым просторным кузовом в своем классе.

Заснеженные подмосковные деревушки встретили нас в хмуром настроении. Жесткая рама с восемью поперечинами то и дело заставляет сидящих сзади просить о пощаде, а уж о том, чтобы нечаянно заснуть за рулем Navara, и речи быть не может - сидя в салоне, ощущаешь себя, как на вибро-стенде.

Местом для испытаний решено было выбрать занесенную с лета снегом лесную тропу. Попутно заметим, что производитель рекомендует использовать полноприводный режим лишь в исключительных случаях, передвигаясь, по возможности, лишь на постоянном заднем приводе. Исключительный случай наступил довольно быстро - ненагруженная задняя ось пикапа отказалась обслужить сачкующий передок, поэтому решено было перейти на режим 4HI.

После того как автомобиль засел по брюхо в снегу и на полном приводе в бой вступил пониженный режим 4LO, Navara мелкими шажочками заторопилась вперед, разгребая бампером запорошенную колею. Последний боеприпас был израсходован, когда в дело вмешалась блокировка заднего дифференциала, вприпрыжку посадившая внедорожник на мель. В голове мелькнуло: "Чем больше джип, тем дальше бежать за трактором". Однако делать было нечего, и в роли лопаты решено было использовать болтавшийся на конце щетки для очистки авто от снега скребок. Общения с трактористом в этот день удалось избежать, а после благополучного самостоятельного вызволения машины из снежного плена был вынесен вердикт: слишком длинная база стала виной то и дело уходящей из- под ног колеи, а клиренс Navara, учитывая ее габариты, мог бы быть и повыше.

На обратном пути в тщетные трехдневные поиски хоть какого-нибудь недостатка электроники Navara вклинился живущий словно своей жизнью датчик дождя. В автоматическом режиме стеклоочистители буквально заставляли упрашивать себя исполнить, наконец, свои прямые обязанности и не заставлять водителя судорожно манипулировать подрулевым переключателем.

В целом российские фермеры могут быть довольны автмобилем, если, конечно, найдут более-менее приемлемую дорогу до дома и изыщут порядка 40 тысяч долларов на покупку. В городе этот автомобиль занимает слишком много места.

Автор: По материалам информагентств
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