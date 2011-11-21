Mazda Demio 2000: преданный друг!

Всегда удивляюсь этим отзывам: "Машина у меня уже 3 недели! За это время не было никаких проблем, машина зверь по трассе 160! Со светофора всех рву! Советские машины полное г., слава японскому автомобилестроению!" Ничего не имею против японского автомобилестроения, но вот только зачем эту эйфорию выдавать за опыт владения и эксплуатации. А сравнивать наши и их машины вообще не разумно, это абсолютно разная техника!

Я вот езжу на своей Demio почти 9 месяцев, 20 000 тыс. пробега и в жару, и в мороз, и то считаю маловато, чтобы понять, сравнить и по достоинству оценить автомобиль. Для меня автомобиль - это средство передвижения в буквальном смысле. Не рвать всех со светофора, не ездить на обклеенном модными надписями, с невообразимо большой перделкой, не красоваться клубной музыкой на всю катушку из открытых дверей. А ездить, ездить и ездить, каждый день, день за днём. И чтоб не подводила, завелась, согрела, привезла...

По работе, по магазинам, на отдых. Мне нужна, прежде всего, надёжность, а затем уже комфорт подвески, отделка салона и т. д. Когда я выбирал себе машину, много прочитал отзывов, форумов, на барахолке пощупал руками, посидел в претендентках и остановился на Demio. Да жестковата, да шумоизоляция плохая, да мощности маловато, заднее сиденье - лавочка, жесткое очень. Но до этого у меня была Starlet 93 года, и, знаете, Demio по сравнению с ней - шаг вперёд. Может, с Crown пересесть на Demio будет совсем не комфортно, а вот мне всё понравилось. Жёстко? Да ведь народ так и писал, жёстковата подвеска у неё. Заднее сиденье жёсткое? А я сзади не езжу! Или, А зато, как раскладывается! Никаких тайн не было, но по сравнению со Starlet всё равно лучше, заметно лучше. Starlet у меня без удержу жрала масло и этим, видимо, меня и доконала. Тьфу-тьфу-тьфу, но в эту масло не подливаю, свежак. Заказал её у перегонщика, обошлась с доставкой до Иркутска в грузовике - 6100 ГЫВ (Апрель 2005). Литьё, туманки, спойлер, чёрный цвет: Starlet тоже была чёрненькая. Абсолютно непрактично, но как шикарно после мойки, а по ночному городу...

Поставил сигналку с возможностью автоматического запуска. Сейчас уже убедился, насколько это полезно.

Залил полусинтетику 5W30 с расчетом круглогодичного использования одной марки масла, чтоб его без промывки менять. Поменял воздушный, топливный, прикинул, когда что менять в следующий раз.

Отказал сигнал, проверил провода, соединения, кнопку. Поехал в сервис, парнишка долго копался в проводах и так и не нашёл это реле, которое за сигнал отвечает. Решили с ним пойти по пути наименьшего сопротивления, от кнопки на руле до самого клаксона кинули свою "соплю" - дёшево и сердито. Сначала сомневался, а вдруг утопленница, знакомый утверждал, что реле просто так не горят, они де вечные. Но по своей профессии, работая с японским оборудованием, в который раз убеждаюсь: ничто не вечно под луной и не всегда японцы дают эти 100% качества, они ведь тоже люди.

Летом совершил несколько автопробегов по работе на 1000-1500 километров. При незагруженной машине и скорости 90-110 расход получился 5,4 л на 100. Расход вполне ожидаемый, прогнозируемый, но всё-таки приятно. При скорости 110-130 + 1 пассажир + груз получилось 6 л, тоже немного. Пусть мне говорят, что она не для дальних дорог, конечно, не для дальних, у коллеги Vista 1,8 и колёса на 15'' - едет гораздо приятнее, особенно на скорости больше 120. Но расход! Бензин дешеветь не будет, только дорожать. Давайте, рвите всех со светофора, с пробуксовкой, с пердением! Доедете до следуещего и остановитесь на "красный", а я поеду спокойнее и постараюсь подгадать на следующем под "зелёный", чтобы не останавливать машину. И кто выиграет в итоге?

Поменял сайлентблоки задних рычагов, все потрескались. Как меня удивляют некоторые люди, которые беспробеговую машину воспринимают за новую, и те, кто её продают, скручивают одометр 7-летней машине до 40 000. А куда на ней там ездить-то, у них? Япония ведь маленькая, вот и пробег такой, а чего вы удивляетесь?

На моей спидодометр не скручен, точнее, не перепрошит, сходится с японскими наклейками о замене масла. Так вот, моя красавица бегала в год по Японии по 23 000, судите сами. Кстати, что касается запчастей и прочего. На Demio в Иркутске почти ничего нет, хотя с их бешеной популярностью, я думаю, ситуация скоро изменится. Но на заказ можно всё, что угодно. Срок 2-3 недели, дороговато, зато нет подделок.

А вот заводится на морозе Demio однозначно хуже Starlet. Не знаю, чем это объясняется, двигатель просто другой. И свечи поменял, и аккумулятор, хуже, и всё. У Starlet был такой предел - 27. Если теплее на градус и больше - заведётся однозначно. Если холоднее хотя бы на один (!) градус - бесполезно. Вот когда я стал уделять внимание точной температуре. Иногда специально ждал, когда температура поднимется на 1-1,5 градуса, чтобы уверенно завести машину. У Demio такого предела я точно не вычислил, но он где-то в районе -25. Просто если ночную температуру обещают ниже 20, я ставлю на автопрогрев и не задумываюсь о последствиях.

Хотя один раз было. Машина стояла не ночь, а сутки на автопрогреве, и выхлопную полностью затянуло льдом. Будьте с этим осторожнее, надо экспериментировать с интервалами или просто приходить на стоянку, и газуя, выдувать воду из трубы.

Общие впечатления - хорошая, практичная, надёжная, небольшая машина. Прошли уже те времена, когда была "только Toyota!!!". Demio вполне оправдывает свою цену и назначение - недорогая городская машинка с универсальным и вместительным салоном (4 колеса от "Крузака" вмещал!), хороший и преданный друг.

Слава японскому автомобилестроению!