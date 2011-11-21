За рулем "бешеной табуретки": советы мастеров школы Lancer Evo

Городской стиль вождения - вот с чем надо бороться в первую очередь. Очень насыщенные и чрезмерно "богатые" городские навыки большинства "уличных гонщиков" вызывают у опытных инструкторов лишь усталую усмешку. Эти знания не имеют ничего общего с тем, чему они учат и что проповедуют.

"Придворная" школа водительского мастерства "при Lancer Evo" учит, как избавиться от ошибок. Программа рассчитана равномерно на три дня -каждый урок по 2 часа усиленного изучения премудростей и особенностей, азов и прописных истин. Даже если будущий ученик неплохо подготовлен, но готов расти дальше, он найдет чему поучиться у опытных инструкторов. Главное приходить в школу с правильным настроем и не забывать известную японскую мудрость: "Учитель приходит, когда ученик готов".

"Бешеная табуретка" ярко-желтого цвета традиционно является предметом вожделения любителей быстрой езды, которые спят и видят, как Evolution поселится у них в гараже. Надолго ли? Именно этим вопросом озаботились в Mitsubishi. Либо им стало жаль страховые компании, либо они сервисы решили разгрузить, но теперь японцы предлагают счастливым покупателям восьмой эволюции пройти 6-ти часовой курс обучения в школе вождения "Driving Art" за их счет.

С момента, когда садишься на пассажирское кресло, захлопывая дверцу и до мгновения, когда оказываешься в центре снежного торнадо, чувствуешь, что сейчас произойдет что- то захватывающее дух. Инструктор без труда дает понять, что ты не умеешь абсолютно ничего. Такой эффект достигается очень быстро, особенно после того как тренер-профессионал превращает автомобиль в снежный ком, методично выписывающий несложные, в принципе, фигуры, но зато в любом направления, на высоких скоростях и с поразительной легкостью. После этого сразу понимаешь, что передвижение по городу таким фокусам не обучит - к этому искусству надо идти другой дорогой.

У заинтересованных в обучении учеников немедленно возникает желание впитывать и познавать, вот тогда и начинается самое главное. Первые два часа обучения в большинстве своем насыщены демагогией, как может показаться на первый взгляд. Но нет ничего важнее азов, и тут не важно, что вы собираетесь делать - крестиком вышивать или жестко эксплуатировать полный привод и 265 л.с. японского двигателя. Простенький салон с сидениями Recaro, как и весь автомобиль, неподвижно замирает на обочине, а инструктор начинает доходчиво объяснять премудрости правильной посадки и элементарные движения рулем.

Находясь в правильном положении гораздо легче чувствовать автомобиль и управлять им. Ноги должны быть чуть согнуты в коленях при полностью выжатых педалях сцепления и тормоза, а рука должна лежать сверху на руле и при этом быть немного согнутой в локте. Спинка сидения в этом случае должна находиться почти в вертикальном положении, что облегчит неудобно для города, но просто необходимо для активной езды. Элементарные, на первый взгляд 9 и 6 часов хвата на руле, а также точки предварительного захвата на 7 и 8 часах для левой и правой рук соответственно в итоге оказываются очень сложным испытанием. Понять то, что и куда крутить в принципе не сложно, но повторить хладнокровно все манипуляции в идущем боком на скорости в 100км/ч автомобиле представляется достаточно проблематичным.

Большинство городских "гонщиков" полагает, что они умеют водить и в рулении им нет равных, особенно, когда они одной рукой опираются на левую дверь, а ногу держат не на площадке, а в бреющем полете над педалью сцепления. Таким образом, пропадает дополнительная точка опоры, которой может не хватить самый ответственный момент для быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию. Ясное дело, что за столь короткий период не постичь вершин мастерства, но в таких вещах как руление можно практиковаться и самостоятельно, шлифуя свои навыки и правильно выполняя советы учителя. В кропотливом разъяснении и заключается работа инструктора, способного найти индивидуальный подход к любому ученику, который должен обладать самым главным качеством -желанием учиться.

Когда получены первоначальные навыки, настает время почувствовать автомобиль при более активном движении, что сулит море адреналина. Масса заносов, движения по льду с ввинчиванием в поворот под сброс газа, вращение вокруг конуса с разной амплитудой и множество других приемов сложны своей простотой. Для того чтобы контролировать автомобиль надо просто почувствовать автомобиль и предугадывать его желания, либо поощряя, либо наоборот отговаривая его работой газом. Упражнение в рулении на экстренном торможении с работающей ABS, которую теперь называют спортивной, помогает не растеряться в ситуации, когда колеса блокируются. Спортивная ABS - это еще одна причина для новичка пройти обучение. Просто мало кто из них понимает, что в повороте системы подруливают, помогая автомобилю повернуть, что может вызвать непонимание у неопытного водителя и вызвать попытку скорректировать отсутствующий занос. Чем заканчиваются такие ситуации в жизни, рассказывать не нужно. Маститые спортсмены, кстати, все равно не признают электронные шпаргалки, ведь они уменьшают информативность автомобиля.

Есть владельцы, которые приобретают Evo VIII и вкладываются в шумоизоляцию, музыкальную систему и прочие салонные удобства. Но это все равно, что взять арабского скакуна и отправить его в зоопарк детишек катать от мусорного бачка до "вон того поворота". Японцы создавали его жестким не для того, чтобы клиенты жаловались на его шумность, а чтобы информированность водителя о происходящих процессах находилась на необходимом уровне. К тому же снаряженная масса в 1470 кг - это тот вес при котором мощности традиционного 2-х литрового турбированного двигателя хватит за глаза не только на ограниченном пространстве заснеженного полигона. В салоне серии Evolution давно нет ничего лишнего, так что обещания поставить в XI поколение кондиционер и другие опции звучит сердито, но это уже совсем другая история.

Придется забыть все, кроме того, что перед нами автомобиль, который снабжен подвеской, двигателем, колесами и полным приводом, причем он способен легко создать экстремальную ситуацию, с которой именно обучение поможет справиться, а с течением времени появится и возможность реально избежать этой ситуации.