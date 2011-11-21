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С новыми правилами...
Первое, что придется изменить в своем поведении на дороге всем водителям в новом году, - это манера езды: на дорогах запрещено подрезать, перестраиваться и поворачивать без включения поворотников. Также на дорогах запрещены повороты не из своего ряда для объезда заполненной ожидающими полосы и подача в городе звуковых сигналов, если в этом нет необходимости для предотвращения ДТП. И, конечно, нужно пропускать пешеходов на "зебре".
Но все это было запрещено и в прошлом году, и в позапрошлом, да только кого это волнует. И если по встречке гоняют откровенные "дауны", то вполне благопристойные наши сограждане зачастую считают зазорным (или просто не умеют) пользоваться поворотниками. Это как погода - избавиться от таких "ездунов" можно только в результате длительного процесса потепления глобального дорожного климата. И если природное явление повышения температуры катализируется парниковым эффектом, то люди, призванные обеспечить "потепление" обстановки на дорогах, часто сами стоят по обочинам, как холодные айсберги, не причастные к дорожному беспределу.
Самым радикальным и полезным из чиновничьих начинаний является забота о маленьких пассажирах всех транспортных средств. Сознательные водители и без чиновников давно знакомы с детскими сиденьями благодаря прессе, статистике, тестам на безопасность и накопленному опыту автомобилизированных стран. Для владельцев отечественных авто и других раритетов по поводу размещения детей "с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка...", в тексте специально сделана оговорка "... или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства". По-прежнему, еще с советских времен, действует запрет на размещение детей до 12 лет на переднем сиденье автомобиля, сколь бы габаритны они не были.
Второе важное нововведение обязывает водителей ездить за городом с включенным ближним светом фар и в светлое время суток, что, по мнению многих, должно уменьшить количество аварий на трассах. В условиях северной страны такое правило может быть оправдано. Теперь по-новому надо обозначать на дороге грузовики с опасным грузом, автобусы, перевозящие детей, и мотоциклы, каждый год разбивающиеся на дорогах все в больших количествах, несмотря на уже давнюю обязанность водителей мотоциклов всегда ездить с включенным ближним светом фар.
В целях борьбы с полутемными миражами на дорогах, где вместо автомобильных фар из машины светят пойманные в поле жуки-светлячки синего или красного цветов, в рамках новых правил озвучено, что световые приборы должны четко соответствовать принятым в нашей стране ГОСТам.
Чиновники предупреждают: штрафовать за несоответствующую светотехнику не будут, но пугают, что талончик ТО такой автомобиль не получит. Да только кого это волнует - уже давно талончик получить за деньги гораздо проще, быстрее и выгоднее.
Интересное новшество подготовлено для знака "Обгон запрещен": если сейчас в зоне действия этого знака можно обогнать телегу или тихоходный трактор, то с первого января в зоне действия знака будет полностью запрещен выезд на встречную полосу. Кроме того, с нового года вводится еще ряд экзотических знаков, с которыми рядовому водителю приходится сталкиваться не часто.
И, наконец, самое бесполезное правило, придуманное для борьбы с обилием кортежей из черных лимузинов и сопровождающих их джипов. В правилах прописали требования к окраске, предъявляемые к автомобилям сопровождения. Теперь каждый автомобиль сопровождения должен иметь спецокраску и сине-красные маячки на крыше. Результат этого новшества сведется к тому, что первое время гаишники смогут подзаработать на организации "услуг по сопровождению" вместо регулирования дорожной обстановки. А спустя некоторое время, чтобы не тратиться на государственного монополиста в области оказания данной услуги, все, кто уже жить не может без охраны и сопровождения, накупят новых светлых джипов, нарисуют на них синюю полосу и у нужного чиновника возьмут разрешение на использование мигалок любого цвета, хоть малинового в крапинку. И вместо черных кортежей мы получим красивые разноцветные колонны дорогих автомобилей, которые так же, как и раньше, будут летать по встречке и плевать на "красный" сигнал светофора.
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