Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Toyota Land Cruiser 200 – самый популярный дорогостоящий автомобиль России
Экономический кризис постепенно отходит на второй план, и, несмотря на обещание продолжения, хоть и не столь глобального, россияне всё чаще покупают дорогостоящие автомобили - стоимость которых превышает 100 тыс. долларов.
По данным исследования, проведённого агентством «Автостат», за девять месяцев 2011 года в России было реализовано 44,1 тыс. новых автомобилей, входящих в эту ценовую нишу. Такой результат на 11% превышает показатели аналогичного периода 2008 года.
Как отмечает директор агентства Сергей Целиков, в период кризиса продажи машин в этом сегменте упали на 35%, между тем общие показатели по авторынку снизились на 50%. В 2010 году реализация дорогостоящих машин начала набирать скорость и продажи выросли на 24%, в текущем году этот сегмент рынка прибавил еще 38%. Таким образом, результат текущего года превысил докризисные показатели российского авторынка.
Средняя стоимость нового автомобиля
в этом сегменте составляет $130 тыс.
Агентство также составило сравнительный рейтинг наиболее популярных автомобилей в указанном сегменте за девять месяцев последних четырех лет. Лидером в 2008-2011 годах остается внедорожник Toyota Land Cruiser 200. На втором месте в 2011 году - Mercedes-Benz E-Сlass. На третье место в текущем году вышел штутгартский GL-Class. Замыкают пятёрку Mercedes M-Class и Lexus LX.
Помимо перечисленных моделей, в десятку самых популярных дорогих машин в текущем году вошли BMW X5, Infiniti FX, Nissan Patrol, BMW X6 и Land Rover Range Rover, со ссылкой на Вести.Ru сообщает Gudok.ru
Новости тематики
- Жители Дальнего Востока предпочитают трейд-ину обмен автомобиля "ключ в ключ"
- Дальний Восток недобрал бэушных иномарок
- Дальневосточникам предлагают протестировать "Грузовик года"
- Правый руль опять хоронят. И оживляют
- Вячеслав Лысаков: Циркулирующие слухи о запрете правого руля чрезвычайно актуальны для жителей Дальнего Востока
- Достигнет ли своей цели повышение тарифов ОСАГО?
- С российских автомобильных номеров исчезнет код региона
- Рынок легковых автомобилей в России вырос в 1,5 раза
- Минпромторг РФ рассчитал размеры утилизационных сборов за автомобили
- На Lada Granta поставили «автомат» от Nissan
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока