Toyota Land Cruiser 200 – самый популярный дорогостоящий автомобиль России

Экономический кризис постепенно отходит на второй план, и, несмотря на обещание продолжения, хоть и не столь глобального, россияне всё чаще покупают дорогостоящие автомобили - стоимость которых превышает 100 тыс. долларов.

По данным исследования, проведённого агентством «Автостат», за девять месяцев 2011 года в России было реализовано 44,1 тыс. новых автомобилей, входящих в эту ценовую нишу. Такой результат на 11% превышает показатели аналогичного периода 2008 года.

Как отмечает директор агентства Сергей Целиков, в период кризиса продажи машин в этом сегменте упали на 35%, между тем общие показатели по авторынку снизились на 50%. В 2010 году реализация дорогостоящих машин начала набирать скорость и продажи выросли на 24%, в текущем году этот сегмент рынка прибавил еще 38%. Таким образом, результат текущего года превысил докризисные показатели российского авторынка.



Средняя стоимость нового автомобиля

в этом сегменте составляет $130 тыс.

Агентство также составило сравнительный рейтинг наиболее популярных автомобилей в указанном сегменте за девять месяцев последних четырех лет. Лидером в 2008-2011 годах остается внедорожник Toyota Land Cruiser 200. На втором месте в 2011 году - Mercedes-Benz E-Сlass. На третье место в текущем году вышел штутгартский GL-Class. Замыкают пятёрку Mercedes M-Class и Lexus LX.

Помимо перечисленных моделей, в десятку самых популярных дорогих машин в текущем году вошли BMW X5, Infiniti FX, Nissan Patrol, BMW X6 и Land Rover Range Rover, со ссылкой на Вести.Ru сообщает Gudok.ru