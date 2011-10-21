Автозавод Honda в Таиланде восстановлению не подлежит

Автомобили Accord, Civic, Jazz, CR-V, City и Brio ушли под воду



По своим последствиям наводнение в Таиланде может перекрыть цунами в Японии, произошедшее в марте 2011 года. Из-за удара стихии под водой оказалось примерно 2/3 территории Таиланда.

Как уже сообщал «Новый Регион», автозавод Honda, расположенный в окрестностях Бангкока полностью затоплен.

По мнению специалистов, восстановлению этот завод уже практически не подлежит. Японская компания приостановила производство в Аюттхае еще 4 октября, однако теперь столкнулась с ещё более серьезной проблемой: готовые автомобили Accord, Civic, Jazz, CR-V, City и Brio, находящиеся на территории промышленного парка Rojana Industrial Estate, в буквальном смысле ушли под воду. Ущерб составил 12 миллионов долларов.

Автомобили предназначались для рынков Юго-Восточной Азии, прежде всего для Филиппин. В настоящее время японский производитель делает все возможное, чтобы свести экономические потери к минимуму, пишет «За рулём».

Кроме завода Honda, под водой оказались также производственные мощности и станки таких японских компаний, как Sony, Canon, Toyota Nikon, Casio и других. Остановка производства продукции японских предприятий в Таиланде может обернуться перебоями в поставках деталей по всему миру.

Кроме того, японская автомобилестроительная компания Mazda сегодня остановила свой завод в Таиланде, поскольку сильные наводнения перерезали там пути доставки деталей и сборочных узлов. Пока решено, что предприятие не будет работать до 22 октября.

Из-за наводнения автоконцерн Toyota также прекратил работу своего завода в Таиланде до 22 октября по причине перебоев в поставках деталей. Honda вынуждена сократить производство в Малайзии, так как испытывает недостаток в производимых в Таиланде деталях.

Из-за начавшихся в июле дождей две трети провинций Таиланда оказались затоплены. Погибло более 300 человек, пострадало – около 3 миллионов. Вода затопила и часть районов Бангкока.