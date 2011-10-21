www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.18 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 95.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Автозавод Honda в Таиланде восстановлению не подлежит

21 Октября 2011, 14:17 | Дальний Восток

Автомобили Accord, Civic, Jazz, CR-V, City и Brio ушли под воду

По своим последствиям наводнение в Таиланде может перекрыть цунами в Японии, произошедшее в марте 2011 года. Из-за удара стихии под водой оказалось примерно 2/3 территории Таиланда.

Как уже сообщал «Новый Регион», автозавод Honda, расположенный в окрестностях Бангкока полностью затоплен.

По мнению специалистов, восстановлению этот завод уже практически не подлежит. Японская компания приостановила производство в Аюттхае еще 4 октября, однако теперь столкнулась с ещё более серьезной проблемой: готовые автомобили Accord, Civic, Jazz, CR-V, City и Brio, находящиеся на территории промышленного парка Rojana Industrial Estate, в буквальном смысле ушли под воду. Ущерб составил 12 миллионов долларов.

Автомобили предназначались для рынков Юго-Восточной Азии, прежде всего для Филиппин. В настоящее время японский производитель делает все возможное, чтобы свести экономические потери к минимуму, пишет «За рулём».

Кроме завода Honda, под водой оказались также производственные мощности и станки таких японских компаний, как Sony, Canon, Toyota Nikon, Casio и других. Остановка производства продукции японских предприятий в Таиланде может обернуться перебоями в поставках деталей по всему миру.

Кроме того, японская автомобилестроительная компания Mazda сегодня остановила свой завод в Таиланде, поскольку сильные наводнения перерезали там пути доставки деталей и сборочных узлов. Пока решено, что предприятие не будет работать до 22 октября.

Из-за наводнения автоконцерн Toyota также прекратил работу своего завода в Таиланде до 22 октября по причине перебоев в поставках деталей. Honda вынуждена сократить производство в Малайзии, так как испытывает недостаток в производимых в Таиланде деталях.

Из-за начавшихся в июле дождей две трети провинций Таиланда оказались затоплены. Погибло более 300 человек, пострадало – около 3 миллионов. Вода затопила и часть районов Бангкока.

Автор: РИА «Новый Регион»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru