Штрафы ГИБДД будут автоматически списываться с банковских счетов

Глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Александр СТЕБАКОВ рассказал, что россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД, сообщает Zrpress.Ru.

По словам Стебакова, количество исполнительных производств, поступивших в ведомство, увеличилось в четыре раза. С начала года было заведено 330 тысяч производств, большая часть из которых поступили из Центра автоматической фиксации административных правонарушений.

В связи с этим приставы готовят новые инструменты для взыскания долгов - к примеру, принудительное списание средств с банковского счета. Пока банки в обязательном порядке должны сообщать о наличии средств на счете, но это неудобно, поскольку приходится каждый раз посылать запросы во все банки. С апреля 2014 взаимодействие о принудительном списании уже есть со Сбербанком. До конца года планируется наладить взаимодействие с ВТБ, Россельхозбанком, Банком Москвы и другими крупными структурами.

Также планируется ловить должников с помощью камер.

«Отслеживается машина по номеру, определяется маршрут, по которому авто регулярно ездит. На нем выставляется группа, которая рано или поздно задержит правонарушителя, - пояснил Александр Стебаков.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.