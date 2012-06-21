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Техосмотр для «хороших» водителей могут отменить
21 июня, ZRPRESS. Государственная Дума может отменить техосмотр для автомобилей. Однако это коснется лишь тех водителей, которые регулярно обслуживают свои машины на официальных сервисах, передает «РИА Новости». «Мы разрешили этим дилерам проводить техосмотр.
При этом они обязаны аккредитоваться, и когда хозяин автомобиля проходит ТО, он будет вправе получить талон техосмотра или диагностическую карту, которая приравнивается к ТО», - заявил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
Напомним, что сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находятся ряд поправок к закону об ОСАГО. Если они будут приняты, то полис ОСАГО можно будет покупать без предъявления техосмотра на срок до 20 дней (для следования к месту проведения ТО или регистрации). Кроме того, документ значительно расширяет полномочия Российского союза автостраховщиков по контролю деятельности операторов технического осмотра. Также предлагается отменить пункт о том, что для покупки полиса ОСАГО нужно иметь талон техосмотра, который действует не менее 6 месяцев.
«Золотой Рог».
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