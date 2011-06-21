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Продажи автомобилей выросли на 60%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в январе-мае 2011 года выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 989 тыс. 13 единиц. Такие данные публикует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы комитета, в мае текущего года рост продаж составил 48% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 235 тыс. 17 автомобилей.
В первую пятерку по маркам в январе-мае 2011 года вошли: Lada – 236,5 тыс. автомобилей (рост на 39%), Chevrolet – 63 тыс. 434 единиц (рост на 49%), Renault – 59 тыс. 139 единиц (рост на 75%), Kia – 58 тыс. 394 единиц (рост на 64%), Hyundai – 57 тыс. 602 (рост на 85%).
По группам первые пять строчек заняли: Renault-Nissan-«АвтоВАЗ» с ростом продаж на 53% (до 347 тыс. 847 автомобилей), General Motors Group – рост 66%, до 88 тыс. 339 единиц, Volkswagen – рост 74%, до 74 тыс. 326 единиц, Kia – рост 64%, до 58 тыс. 394 единиц, Hyundai – рост на 85%, до 57 тыс. 602 единиц. Рост продаж в мае по сравнению с прошлым годом составил 48%.
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