Российским водителям начнут выдавать международные права нового образца

Международное водительское удостоверение, выдаваемое в России, поменяет внешний вид и будет полностью соответствовать всем мировым требованиям. Об этом сообщил 20 мая замначальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Владимир Кузин.

Он напомнил, что приказ "О введении в действие международного водительского удостоверения" вступит в силу 31 мая.

Международное удостоверение представляет собой книжку, которая является переводом национального водительского удостоверения на несколько языков. Для его получения нужно прийти в подразделение ГИБДД, написать заявление, представить паспорт, российское водительское удостоверение, медицинскую справку, фотографию 35 на 45 мм на матовой бумаге и, желательно, загранпаспорт. Госпошлина за выдачу документа – 1 тыс. рублей, сообщает Радио "Маяк".

МВД России выпустило приказ, изменяющий вид международного водительского удостоверения. Новое оформление позволит привести права в соответствие с международными стандартами, пишет "Российская газета" . При этом использовать старые права можно будет до истечения срока их действия.

В обновленном документе появится понятие "подкатегория". В настоящее время его не существует в национальных правах, однако МВД уже подготовило законопроект, который вводит подкатегории. Так, В категории "А" появится подкатегория "А1" (легкие мотоциклы с мотором объемом не более 125 кубических сантиметров и мощностью 15 лошадиных сил). Категория "С" дополнится подкатегорией "С1" (грузовики с максимальной массой не более 7,5 тонн). Категория "D" расширится за счет подкатегории "D1" (автобусы с 16 посадочными местами).

Кроме того, для автомобилей "С1" с прицепом, разрешенная максимальная масса которого составляет более 750 килограммов, появится подкатегория "С1Е". Маркировка "D1Е" появится для разрешения управлением машиной категории "D1" с прицепом, не предназначенным для перевозки людей.

Еще одно отличие нового образца международных прав от старого - появление изображений транспортных средств напротив соответствующих категорий. В остальном международные права останутся прежними - они будут представлять собой бумажный лист, сложенный в "книжечку". Как и ранее, срок действия водительского удостоверения составит три года, либо до истечения срока действия национальных прав - в зависимости от того, что наступит раньше.