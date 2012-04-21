"АвтоВАЗ" начал принимать заказы через Интернет

21 апреля, ZRPRESS. На сайте "АвтоВАЗа" начала действовать постоянная система приема заказов на автомобили Lada. В настоящее время на сайте lada-direct.ru доступны лишь Lada Granta и Lada Kalina, однако, как сообщается в пресс-релизе компании, в дальнейшем через интернет можно будет заказать любую модель "АвтоВАЗа".

На сайте lada-direct.ru можно выбрать модель, вариант исполнения и комплектацию автомобиля, а также цвет окраски кузова. Далее необходимо выбрать регионального дилера, у которого будет удобнее всего выкупить автомобиль. Затем потенциальный покупатель получает номер заявки, которую в течение пяти дней нужно предоставить в салон для оформления предварительного договора на покупку машины.

Видимо, в связи с последними заявлениями первого вице-премьера Игоря Шувалова сейчас дальневосточники обвалят сайт отечественного производителя, ринувшись на него с заявками... Так и хочется предостеречь: ребята, не торопитесь! Этого на всех хватит.

«Золотой Рог».