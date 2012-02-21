Приморский автоспорт: гонка за прибылью

С улицы Зои Космодемьянской во Владивостоке открывается прекрасный вид на строящийся автомобильный мост на Русский остров. Ранее забытый богом микрорайон Змеинка получил второе дыхание – квартиры здесь перестали падать в цене.

Земельные участки многочисленных пустырей вдруг стали пользоваться спросом, и этот ажиотаж породил даже локальную проблему: под угрозой «выпиливания» оказался известный всему городу и далеко за его пределами автодром Змеинка. Поговаривают, на него положили глаз московские строительные магнаты, якобы, задумавшие построить здесь комплекс элитного жилья. Вопросы земельных отношений сегодня решаются в судах, а федерация картинга, которая эксплуатирует эту гоночную трассу, и весь приморский автоспорт в целом, озадачились вопросом: как в новых условиях найти точки соприкосновения с бизнесом?

Сфера интересов

Гонки «Формулы-1» – яркий пример того, что бизнесом может быть сам автоспорт. Любая страна считает престижным для себя принять на своей территории БАРИКЕЛЛУ или ШУМАХЕРА, и по всему миру строятся трассы для проведения этих гонок. Вокруг них возникает своя инфраструктура, ориентированная на туризм, автотовары и сопутствующие услуги. Обороты «Формулы» исчисляются сотнями миллионов долларов, и на ее спортивные сооружения никто не покушается. «Формула» – это большие деньги и большой бизнес. Масштаб приморского автоспорта здесь абсолютно несопоставим. Но можно ли назвать наш местный уровень хотя бы малым бизнесом?

«Нет, – уверенно отвечает пресс-атташе Приморской автомобильной федерации Дмитрий БОРИСОВ – человек, более десятка лет вращающийся в сфере дальневосточного автоспорта. – Бизнесом в классическом его понимании трудно назвать не только приморский автоспорт, но и вообще любые гонки, стоящие на ступень ниже «Формулы». Даже NASCAR и Le Man можно считать любительскими гонками, так как очень многое там держится на голом энтузиазме. Пилотов, зарабатывающих на жизнь гонками, по всему миру всего около 400 человек, из них на слуху фамилий 70. А 90% гонщиков – это так называемые rental driver, люди, которые принимают участие в соревнованиях за свой счет.

Не исключение и наши российские гонщики, например, Евгений НОВИКОВ, занявший 5-е место на ралли в Монте-Карло. Его спонсирует отец – бизнесмен Максим НОВИКОВ. Из более близких примеров можно упомянуть двукратного чемпиона России по дрэг-рейсингу, приморца Романа НАГЕРВАДЗЕ, который также выступал при поддержке семейного клана. Среди наших дальневосточных спортсменов я не знаю никого, кто бы зарабатывал деньги на автоспорте. В основном наоборот – люди тратят здесь собственные средства».

По имеющейся у «ДК» информации, подготовка автомобиля Nissan Skyline GT-R Романа Нагервадзе, к примеру, обошлась в сумму более $100000. Выигранный на гонках приз – $20 000. Понятное дело, что подобное соотношение расходов и доходов трудно назвать бизнесом. Скорее, это дело чести и престижа. В случае с Романом – престижа компании Renegatt, логотип которой красовался на борту «Ская» во время Красноярской «Дрэг-Битвы». Ведь прошли годы, на дрэг-пьедестал взошли новые чемпионы, а бренд Renegatt так и остался на многочисленных фотографиях и видеороликах в Интернете.

Отсюда можно сделать простой вывод, что бизнесом скорее можно считать не сами гонки, а вращающуюся вокруг них сферу – пиар и коммуникации, торговлю и туризм, транспорт и общепит. Ну и техническое обеспечение машин, разумеется. Ибо самый главный итог гонок помимо побед и медалей – появление новых технических решений в автомобильной отрасли, прогресс и развитие.

«Дисковые тормоза пришли в массовое производство из гонок, – продолжает Дмитрий Борисов, – турбонаддув, независимая подвеска, гидравлические трансмиссии – все оттуда. Разработкой технических решений для соревнований чаще всего занимаются небольшие тюнинговые мастерские, а те решения, которые оказались удачными и востребованными, потом берут на вооружение крупные мировые автоконцерны. Так, например, коробки передач, разработанные компанией Pro Drive, используются на автомобилях Subaru, Ford и многих других. Вот это уже действительно бизнес. Компании придумывают технологии, продают патенты, получают прибыль».

Если брать примеры из российского автоспорта, здесь можно вспомнить 13-кратного чемпиона России по ралли, трековым и кольцевым гонкам Сергея УСПЕНСКОГО, который в разгар спортивной карьеры создал автотехническую компанию «УРТ» и фирму «У-Сервис плюс», ставшую крупнейшим российским дилером Subaru. Или другого чемпиона России – Олега КЕСЕЛЬМАНА, организовавшего компанию Kesselman Motorsport, реализующую различные проекты в автоспорте.

Во Владивостоке, по словам Дмитрия Борисова, тоже практикуется нечто подобное, с поправкой, конечно, на местные масштабы: «Гоночные команды, как правило, представляют собой группу энтузиастов, опирающуюся на какую-либо мастерскую, гараж, или компанию, связанную с импортом запчастей из Японии. Подготовкой и обслуживанием спортивных автомобилей занимаются в свободное от работы время. Один из наших местных мастеров даже принимал участие в разработке программного обеспечения электронной системы зажигания проекта Marussia Николая ФОМЕНКО. Правда, это было в лучшие времена расцвета приморского автобизнеса. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.

Да, талантливые люди в Приморье есть. Но многие теряют мотивацию. Я знаю человека, который с закрытыми глазами мог разобрать и собрать двигатель спортивного автомобиля. Из-под его рук вышло несколько отличных гоночных проектов. Но сейчас он забросил автоспорт и занялся… танцами. Потому что ему неинтересно возвращаться к ремонту «крузаков», а развитие технических видов спорта на Дальнем Востоке приостановилось. «Входной билет» в автогонки становится все дороже, ввозить автомобили из-за рубежа – накладнее, строить их в России – сложнее. И люди уходят из автоспорта».

Региональный акцент

Как уже сообщал «ДК», дальневосточные автоспортсмены и люди, близкие к автогонкам, возлагают большие надежды на строящийся в пригороде Артема спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо». Инициатива компании «Сумотори», сегодня являющейся главным акционером проекта, нашла поддержку у многих структур, в том числе и государственных. Администрация Артема предоставила земельный участок, проектом занимаются иностранные и отечественные компании.

Конечно, до завершения строительства еще далеко – слишком велик объем требуемых инвестиций, и работы идут поэтапно, с учетом имеющихся возможностей. Однако перспективы, которые открывает для дальневосточного автоспорта этот проект, не могут не впечатлить.

На базе автодрома, который изначально спроектирован под множество авто- и мотодисциплин, предполагается создать региональную спортивно-техническую школу, открыть автомастерские, построить туристическую инфраструктуру, которая и станет приносить доход, коль скоро сами гонки пока трудно сделать прибыльным предприятием. «Приморское кольцо», по замыслу организаторов, должно стать региональной точкой роста дальневосточного автоспорта, вокруг которой начнет развиваться сопутствующий бизнес.

Владивосток находится в Азии, его ближайшие соседи – Китай, Корея и Япония. Достаточно продвинутые в автомобильном отношении страны, хотя больше, конечно, в производстве техники, а не в соревнованиях.

«Мне приходилось сталкиваться с японцами, которые приезжали в Приморье на гонки, – рассказывает Дмитрий Борисов. – Это не спортс-мены, это туристы. Они бывают так увлечены окружающим, что забывают о необходимости борьбы на трассе. Поэтому нашим гонщикам победить их часто не составляет никакого труда. Последний случай – юный картингист Алексей УКРАИНЕЦ. На новой, практически неизвестной трассе в Южной Корее разделал всех местных гонщиков под орех и стал чемпионом этапа с первого раза».

Тем не менее участие наших спортсменов в азиатских соревнованиях, а их участие – в наших, способно внести немалый вклад в развитие культурного и делового сотрудничества с соседями. При условии, конечно, что этому не будет препятствовать политика Москвы как федерального центра.

Мировая практика показывает, что развитие международных связей в автоспорте способствует и развитию бизнеса. Бюджеты гоночных команд впечатляют даже футбольных и баскетбольных менеджеров. Правда, здесь есть своя специфика. Деньги поступают в основном от рекламы. Любое изменение рекламного законодательства – и у вас либо супердоход, либо полный крах. Наглядная иллюстрация – та же «Формула-1» после запрета табачной рекламы. Табачники традиционно были одними из основных спонсоров автогонок. Но теперь это в прошлом.

Другим рекламодателем являются производители собственно автомобилей, деталей, агрегатов, шин и прочих сопутствующих товаров. Кроме того, у каждой команды традиционно есть своя нефтянка – топливо и масла. В последние годы в автоспорт активно пошел различный хай-тек – электроника и коммуникации. А это именно азиатская фишка, которая заработает только в случае обращения Владивостока лицом к собственному региону.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, «Дальневосточный капитал».