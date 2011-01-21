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«Командор» поставит на учет авто юридических лиц за 4600 рублей
21 Января 2011, 11:34 | Дальний Восток
Приморская компания «Командор» получила право регистрировать автомобили юридических лиц. Стоимость услуги компания оценила в 4 тыс. 600 рублей, так же, как и для физлиц. Пройти процедуру можно в течение одного дня.
- Если утром до обеда сдадите документы, то вечером сможете получить номера, - заверила корреспондента «ЗР» сотрудница «Командора», представившаяся Ольгой.
Напомним, компания «Командор» до сих пор специализировалась на предоставлении услуг по техосмотру (3 тыс. 400 рублей) и регистрации автомобилей физических лиц. Теперь ей предоставлено право регистрации автотранспорта и юридических лиц.
Автор: Олег Жунусов
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