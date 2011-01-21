«Командор» поставит на учет авто юридических лиц за 4600 рублей

Приморская компания «Командор» получила право регистрировать автомобили юридических лиц. Стоимость услуги компания оценила в 4 тыс. 600 рублей, так же, как и для физлиц. Пройти процедуру можно в течение одного дня.

- Если утром до обеда сдадите документы, то вечером сможете получить номера, - заверила корреспондента «ЗР» сотрудница «Командора», представившаяся Ольгой.

Напомним, компания «Командор» до сих пор специализировалась на предоставлении услуг по техосмотру (3 тыс. 400 рублей) и регистрации автомобилей физических лиц. Теперь ей предоставлено право регистрации автотранспорта и юридических лиц.