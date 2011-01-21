Моторный blackout

Будем надеяться, такая «минусовая» январская встряска многих автолюбителей заставит задуматься, что масло с летней степенью вязкости 15W - это для лета. Даже «десятка», которую считают, чуть ли не мерилом всесезонности, на таких морозах превращалась в солидол. Для зимы - «пятерка», а еще лучше - «ноль».

Но это частности. Ваш покорный слуга, по просьбе знакомого директора СТО, поработав 15 января водителем передвижного пункта по запуску автомобилей (назовем это так), многого насмотрелся, а еще больше сделал выводов как относительно автомобилей и их эксплуатации, так и в отношении самих автомобилистов.

Надо сказать, что подобных холодов и той внезапной резкости, с которой они пришли в край, не было ровно 10 лет. Правда, в 2001 г. к аномально низким температурам, достигавшим во Владивостоке отметки - 29 градусов, небесная канцелярия добавила почти метровые сугробы. В этом году снега практически нет, только холод, ветер и… дикая пыль!

Работать наш «передвижной пункт» начал в 10 утра 15 января, когда диспетчер сообщил о проблемах с запуском у владельца Toyota Crown в районе авторынка «Зеленый Угол». Сборы были недолгими: в машину были загружены дополнительные провода, аккумулятор емкостью 130 ам/ч, «машка» - пусковое устройство, набор инструментов да канистра ТАД-17.

Дежурная бригада

…С «Крауном» все было ясно с самого начала. Каким бы мощным и емким ни был аккумулятор, завестись ему на стоянке у дома, обдуваемого всеми ветрами, было не суждено. Масло имело 15-ю степень вязкости и на щупе больше напоминало кусочек обжаренного сала. Кроме того, результат «вскрытия» показал наличие масла в свечных каналах, что само по себе уже делало все попытки заводки даже в условиях теплого бокса бессмысленными.

Снабдив клиента телефонами эвакуационных служб, мы двинулись по следующему вызову. Вторым нашим клиентом был «охотник и рыболов», решивший отметить конец рабочей недели в баньке одного загородного санатория.

Любитель высоких температур имел на иждивении джип Nissan Safari с дизельным TD42, который к его вящему удивлению «вдруг» не завелся. Хотя из предпосылок только мороз под 30 градусов. В остальном – топливо и масло по сезону, аккумуляторы новые («три месяца как купил-поставил – мамой клянусь!»), да и простоял всего ничего - ночь. Приехав на место, нам пришлось выслушать целый поток комплиментов в наш адрес, поскольку, как оказалось, мы были единственными, кто согласился прийти на выручку в этот нелегкий для многих автомобилистов день.

С первого раза «прикурить» «Сафаря» не удалось. Пришлось прибегнуть к помощи «передвижного пункта» и посредством проводов «набивать» один из двух аккумуляторов Safari. В итоге, выкурив по паре сигарет, мы все-таки с трудом, но завелись! Словесная благодарность клиента была подкреплена денежным вознаграждением в размере 1500 руб.

Кстати, о деньгах. Как говорится, друзья познаются в беде. Так вот, в морозные выходные «друзей» среди эвакуационных служб, компаний такси и прочих, кто мог прийти на выручку обмороженным гражданам и машинам, не было. Цены взлетели где в два, а где и в три раза. Например, если в обычный день заказать эвакуатор для перевозки легкового автомобиля в пределах Владивостока можно было за 1500, максимум 1800 руб., то в мороз дешевле, чем за 3000 руб., в большинстве компаний даже разговаривать не хотели.

Рассказывали случай, когда надо было перебросить обездвиженную машину с площади Луговой в автосервис на Окатовой, эвакуационные фирмы просили 4-5 тыс. руб.! Чего там больше: желания компаний нагреться на простом человеческом несчастье или уже барыжничество отдельных эвакуаторщиков - история умалчивает.

Третьим и последним клиентом был наш коллега, сотрудник одного из автосервисов Владивостока. Его дизельная Mazda MPV, так хорошо заводившаяся накануне, вдруг (опять «вдруг»!), разрядив аккумулятор, отказалась покидать стоянку. В этом случае все было просто – хороший аккумулятор плюс запараллеленный «пускач» и MPV, почихав, завелась. По мнению владельца «Мазды», неплохо было бы предъявить претензии производителям дизельного топлива, качество которого, по его словам, в последнее время не выдерживает никакой критики.

Работа над ошибками

То, что основная масса «вставших» автовладельцев слабо подготовилась к зиме, – тема для отдельного материала, но вот про ошибки, которые совершались уже в процессе запуска двигателей автомобилей, надо сказать отдельно. Что касается бензиновых двигателей, то главной ошибкой при запуске была даже не разрядка аккумулятора. Некоторые владельцы имели дома зарядные устройства и в тепле их с успехом подзаряжали. Но уже заряженные аккумуляторы оказывались бессильны. Все дело в том, что при частой заводке многие автомобилисты бьют по педали акселератора, что при трудностях запуска делать не стоит. От судорожных биений по газу, свечи имеют свойство быть залитыми бензином, и тогда они уже не дадут искры до полного их прокаливания и чистки.

Кроме того, заливаемые топливом цилиндры двигателя просто теряют масло, вымываемое тем же самым бензином. После чего бензин попадает в масло, и что может случиться с мотором, если вдруг очищенные и прокаленные свечи все-таки заведут его, лучше не говорить!

С дизелями все намного проще и в то же время сложнее. При нормальном качестве топлива, соответствии масла заданным климатическим условиям и заряженных аккумуляторах, не завестись – надо сильно постараться. Но из общения с пострадавшими «дизелистами» вырисовывалась картина, не совсем приятная для топливных компаний. Практически все наши собеседники на чем свет стоял ругали продавцов топлива. Второе место по количеству претензий заняли продавцы аккумуляторов. Тренд, как сейчас модно говорить, этого сезона – отсутствие на рынке качественных аккумуляторов, а те, чье качество на уровне, были раскуплены еще задолго до наступления холодов.

Так или иначе, 15 и 16 января показали со всей морозной наглядностью, что машину надо любить задолго до того, как на улицах Нейбута или Ладыгина ледяной ветер свистнет!