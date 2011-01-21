Во Владивостоке определены дороги для первоочередного ремонта

Во Владивостоке прошел первый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту городских дорог.

С наступлением положительных температур воздуха компания-подрядчик начнет ремонт дорожного покрытия городских автомагистралей.

В список ремонта входят как дороги общего пользования, так и внутриквартальные проезды, тротуары и придомовые территории - 55 адресов. Например, запланирован ремонт улиц Адмирала Невельского, Адмирала Спиридонова, Ладыгина, Овчинникова, 3-й Строительной, ремонт внутриквартального проезда по ул. Котельникова (между домами № 6, 7 по ул. Котельникова до ул. Жигура, с подъездной дорогой к МОУ СОШ № 43 и МДОУ № 175), Шошина (к домам №3, 5), Тухачевского (от дома № 52 мимо домов № 50, 48, 46, до дома № 44 и от основной дороги к дому № 72). Также назначен ремонт внутриквартального проезда от дома № 28-б по пр-ту 100 лет Владивостоку до дома № 4 по ул.Печорской, внутриквартальных проездов по ул. Хабаровской.

Кроме того, будут благоустроены территории около ЗАГСов Советского, Ленинского и Первореченского районов города, а также отремонтированы придомовые территории по следующим адресам: территория дома № 60 по проспекту 100 лет Владивостоку, ул.Маковского 181, ул. Карбышева 36, ул. Надибаидзе, 26-34, Юмашева, 6, Сабанеева 16, Крыгина, 5 (включая внутриквартальный проезд от дома № 1 к дому № 5), Жигура, 24, Володарского, 8, Кипарисовая, 14 и многие другие.

Общая протяженность дорог в краевом центре соcтавляет 1100 км, в том числе 662 км дорог с усовершенствованным покрытием, 438 км дорог с грунтовым и 520 тыс. кв. м тротуаров.