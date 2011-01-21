А вы смогли завести свой автомобиль морозным утром?

Планы многих жителей Владивостока на минувшие выходные - 15-16 января - были нарушены внезапно ударившими морозами. Добрая половина всех автовладельцев завести свои машины не смогла.

Мнение специалистов по этому поводу одно: надо тщательнее и качественнее готовить автомобили к зиме еще в октябре-ноябре! «Предкрещенские» морозы – хорошая наука на будущее, а то мы тут, как смеются хабаровчане, глядя на наши морозные утренние терзания, совсем расслабились у теплого синего моря…

Каким образом вышли и пытались выйти из морозного «аута» автовладельцы Владивостока и Приморского края, а также о превентивных мерах по недопущению в буквальном смысле этого слова, обледенения автомобиля – тема нашего еженедельного опроса…

Андрей МАНАКА, предприниматель:

- Мой SsangYong Actyon Sports, со своим 2-литровым дизелем Common Rail завелся с первого раза, в чем я даже не сомневался. Формула уверенности проста – это масло 0w30, качественные свечи, аккумулятор-«сотка» и топливо, заправляемое у проверенного поставщика. Скажу только, что в свое время, лет так «надцать» назад, у меня в сиротские морозы не заводилась «овощная» «Тойота Королла»! Но на это нужны годы, опыт и дельный совет опытного человека, чтобы понять: не надо «жаться» и экономить на подготовке машины к зиме. Как ты относишься к машине, так этим же она ответит и тебе…

Лариса, преподаватель:

- Если машина качественная - ей мороз без разницы. На своем «Мачо» («Ниссан Матч»), с которым у нас взаимная любовь и уважение, третью зиму ничего, кроме масла и фильтров, не меняла. Масло заливаю только самое-самое лучшее. Какое? Не знаю, но, приезжая к мастерам, я говорю: самое лучшее! Бывает, что в самую стужу при запуске двигателя возникают трудности, включу ближний свет фар секунд на 5-10. В свое время мне посоветовали так делать, чтобы немного «взбодрить» аккумулятор.

Ирина КОВАЛЬ, доцент кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ:

- С трудом, но в субботу свою «Ниссан Тииду» я завела. Ездила недолго, после чего поставила машину и до понедельника ее не трогала. И тут возникли трудности с запуском. Вообще-то я считаю себя опытным и ответственным водителем, как-никак 16 лет за рулем, но эти морозы выявили одно слабое звено – аккумулятор. В конце концов мы завелись, но одним из первых моих решений была покупка нового аккумулятора! Могу добавить, что новое положение, которое обязывает ездить днем в городе с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар сыграло не последнюю роль в том, что начинать неделю пришлось с прикуривания машины…

Иван ГОНЧАРОВ, менеджер СТО («Субару Форестер»):

- В любой зимний день я заводился и буду заводиться, несмотря ни на какие морозы! Мое отношение к машине напрямую зависит от моей в ней потребности, а поскольку она мне нужна каждый день и каждый час, то я буду в нее вкладываться и вкладывать все самое лучшее и дорогое!

Владимир БРАТЧИКОВ, менеджер ЦРТ «Желтый бокс»:

- Мне с моим автомобилем было гораздо проще, нежели большинству владивостокских автомобилистов: он у меня ночует в гараже. Тем не менее, в нем было нежарко, где-то -15 градусов, но завелся без проблем, хотя, в отличие от коллег, использую не самые дорогие расходные материалы при сезонном обслуживании. Но делаю я это вовремя, ответственно и со знанием дела. Отсюда и результат моей постоянной мобильности.

Оксана ЖУНКОВСКАЯ, бухгалтер, г.Находка:

- У нас было не намного теплее, чем во Владивостоке, и, судя по знакомым и коллегам по работе, проблемы с запуском были только у меня. Завелась я с четвертого раза. Когда я уже начинала думать, где искать теплый бокс со свежим аккумулятором, как мой «Ниссанчик», чертыхнувшись несколько раз, завелся! Скажу честно, особыми подготовками к зиме я не занимаюсь. Стандартная предзимняя замена жидкостей и фильтров, вот, пожалуй, и все.