Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?

Как вам такая идея бизнеса как организация своего автоломбарда? Идея открытия собственного автомобильного ломбарда сегодня довольно распространена и популярна в России. Автоломбардный бизнес развивается уже более десяти лет, но и, по сей день, ниша организации автоломбрда считается свободной, поэтому и конкуренции, не считая крупных городов, практически нет.



Конечно, если брать, в частности, автоломбарды в Москве, то среди них по понятным причинам существует высокая конкуренция. Поэтому они пошли дальше многих своих собратьев, развивающих свой бизнес на территории России. В чем же это выражается? Дело в том, что московские автоломбарды в настоящий период времени помимо осуществления услуг, по которым производится выкуп автотранспорта и обычный залог автомобилей, начали практиковать услугу под названием автозалог.

Что же касается деятельности автомобильных ломбардов в глубинке, то, из-за неимения большой конкуренции между собой, развитие их бизнеса, прежде всего, будет заключаться в привлечении к себе клиентов. Кто-то пытается привлечь к себе клиентов методами понижения процентных ставок по выдаваемым кредитам под залог автомобилей. Кто-то наоборот пытается выдавать хорошие кредиты под большие проценты, чтобы по истечению срока кредитования автовладельцы не смогли выкупить автотранспорт из ломбарда и, тем самым, реализовать его по выгодным для себя ценам.

Есть автомобильные ломбарды, которые совершают выкуп любого транспорта по низким ценам, а впоследствии, после его реставрации продают эти же автомобили по более высокой стоимости.

Таким образом, вариантов развития автомобильных ломбардов множество. Каждый автомобильный ломбард идет по своему пути развития, надеясь в итоге вынести выгоду от предпринимаемых действий.

В любом случае, для всех автомобильных ломбардов, которые хотят развивать свой бизнес, должны существовать строгие правила по выдаче кредитов и выкупу автотранспорта, по которым они обязаны действовать в рамках закона и в интересах своего клиента. В кредитных договорах или договорах купли-продажи автотранспорта юристы автоломбардов должны указывать достоверные сведения и расписывать все условия выдаваемых кредитов. Иначе люди перестанут обращаться в автомобильный ломбард, который действует по мошенническим схемам и не добросовестен к своим клиентам.

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