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Toyota устроит кладбище авто в России
В Подмосковье Toyota Tsysho Сorporation планирует построить завод по утилизации старых автомобилей.
Особые технологии сделают производство малозатратным и экологически чистым. Японцы утверждают, что подобного завода на территории России пока нет. «Потом этот опыт мог бы быть распространен на всю страну. Ведь по прогнозам в недалеком будущем в России будет утилизироваться не менее 3 млн автомобилей в год», - сообщили в пресс-службе администрации Московской области.
Совсем скоро представители корпорации осмотрят в России место для будущего завода. «Мы готовы с вами работать, помогать вам. В прошлом году, когда в Японии было страшное землетрясение, ваш тогдашний министр МЧС, а ныне ваш губернатор Сергей Шойгу, очень сильно помог нам. И мы этого никогда не забудем», - заявил исполнительный вице-президент японской компании Toyota Tsysho Сorporation Ясухико Еко.
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