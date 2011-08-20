Техосмотр распишут по минутам

Минтранс России подготовил новые правила проведения техосмотра машин. Теперь вся процедура расписана буквально по минутам.

Начинается она с того, что водитель заключает договор с оператором технического осмотра, оплачивает услуги и получает на руки диагностическую карту.

Технический эксперт должен проверить эту карту на соответствие идентификационным данным. Но на это ему дается не более пяти минут. Времени на то, чтобы долго рассматривать цифры или поговорить по телефону, пока водитель стоит в очереди, у сотрудников центра экспертизы не будет.

Если с данными в диагностической карте все в порядке, машина допускается к техосмотру. С процедурой диагностики затягивать тоже будет запрещено. Чиновники Минтранса до минуты посчитали ее длительность. Так, легковую машину с бензиновым двигателем можно осматривать не более 34 – 39 минут, с дизелем или газовым двигателем – 38 – 43 минуты. На микроавтобусы отведено 46 – 55 минут, на обычные автобусы – 55 – 65. Длительность диагностики грузовиков варьируется от 42 до 67 минут в зависимости от массы и типа двигателя. Быстрее всего техосмотр будут проходить владельцы мотороллеров и мотоциклов – от 16 до 23 минут.

Диагностическую карту эксперты заполняют в двух экземплярах. Один остается у водителя, а второй – у оператора. «Диагностическая карта, составленная в форме электронного документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранится у оператора технического осмотра не менее чем в течение пяти лет», - говорится в документе Минтранса.

После завершения диагностики автомобиля оператор должен, на основании диагностической карты, за 10 минут выдать водителю подписанный талон техосмотра. После этого водитель может отправляться в страховую компанию за полисом ОСАГО.

Как подчеркивается в приложении к правилам проведения техосмотра все нормативы по длительности процедур составлены в расчете на прогрессивные технологические процессы.

Как уже сообщал «Гудок», 1 января 2012 года вступает в силу новый закон о техосмотре. В соответствии с документом активную роль в контроле за проведением техосмотра будут играть страховщики, которые будут выдавать полисы ОСАГО только при наличии технического осмотра.

Машины старше семи лет нужно будет обследовать каждый год; возрастом от трех до семи лет – каждые два года, и, наконец, новые автомобили полностью освобождаются от техосмотра. Первый ТО новых авто будет проводиться до заключения договора ОСАГО в четвертом году с момента производства.

Примечательно, что техосмотр можно будет пройти в любом регионе, независимо от места регистрации. Методику расчета платы за техосмотр Федеральная служба по тарифам должна будет представить к 30 сентября 2011 года.

Санкции за управление автомобилем, не прошедшим ТО, предполагается отменить. Однако действующий штраф от 500 до 800 рублей сохранится для водителей такси, автобусов и маршруток.

Эксперт-техник Всероссийского общества автомобилистов Алексей Ивановский считает, что времени, отведенного Минтрансом на техосмотр, вполне достаточно. «Если у машины нет проблем, то ее проверят за 15 минут, а если есть – то время, необходимое для решения вопроса о ремонте, все равно не входит в техосмотр», - пояснил он «Гудку».

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал «Гудку», что новые правила Минтранса помогут водителям сэкономить время. К тому же, в крупных городах уменьшатся очереди, потому что теперь техосмотр не будут проходить новые автомобили, а остальные больше не будут «привязаны» к месту жительства. «Но не это главное в новой системе, - отмечает Виктор Похмелкин. – Дело в том, что стоимость техосмотра, после того, как его передадут страховщикам, увеличится в два – три раза. Если сегодня в Москве она составляет не более 1 тыс. руб., то с нового года будет 3 – 4 тыс. Это серьезный удар по кошельку, особенно для водителей из регионов».

Кроме того, эксперт считает, что новая система вовсе не исключает коррупцию. «Вполне возможно, что люди как покупали талоны ТО, так и будут покупать, только деньги потекут в карман не к гаишникам, а к частникам», - считает Виктор Похмелкин.