«Приморское кольцо» для Формулы-3

Немецкое инженерное бюро Tilke GmbH & Co, создатель почти всех трасс «Формулы-1», приступило к проектированию в городе Артеме трассы «Приморское кольцо», предназначенной для проведения автогонок российского и мирового уровня.

Под строительство трассы, пригодной для проведения международных гонок «Формула – 3» выделено 75 га земли. Стоимость строительства автодрома составляет около 2 млрд рублей. Проект будет реализован за счет средств частных инвесторов. На первом этапе в этой роли выступит технохолдинг «Сумотори». Ожидается, что основные объекты автодрома будут возведены к середине 2012 года.

Основой автодрома «Приморское кольцо» станет гоночный трек длиной 3,6 километра. Всего же комплекс будет включать девять спортивных трасс для проведения спортивных соревнований регионального, российского и мирового уровня по 18 дисциплинам: трем асфальтовым и 15 грунтовым. Технические характеристики трассы предполагают круглогодичную эксплуатацию, в том числе для ледовых гонок зимой. На трибунах открытого и закрытого типа предусмотрено размещение до 30 тысяч зрителей.