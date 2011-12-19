Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Водители смогут сами выбирать номер для машины
ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. ГИБДД России предложило разрешить водителям выбирать номер автомобиля. Как заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов, имеет смысл установить в отделениях ГИБДД электронные табло. На них должны выводиться имеющиеся в наличии номера. Таким образом автолюбители получат возможность самостоятельно, выбирать из списка один понравившийся.
Кроме того, по мнению Виктора Нилова, выдача автомобильных регистрационных знаков сторонними компаниями позволило бы сократить очереди в ГИБДД на постановку машин на учет. Не секрет, что в ряде стран правоохранительные органы занимаются лишь присвоением номера для автомобиля. Что касается самих регистрационных знаков, то их водители получают непосредственно у их изготовителей.
Стоит отметить, что это уже не первая инициатива со стороны Госавтоинспекции, касающаяся выдачи автомобильных номеров. Ранее руководитель Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский распорядился устранить «блатные» автомобильные номера. Об этом высокопоставленный полицейский заявил во время заседания коллегии ведомства.
Такое решение глава петербургской полиции принял после того, как его подрезал автомобиль «с незаконно установленными спецсигналом и блатными номерами». Суходольский пояснил, что в этот момент рядом находился инспектор ГИБДД. Однако он не отреагировал на инцидент из-за регистрационных знаков нарушителя. «Блатных номеров не должно быть. Кто закроет глаза, сниму с должности», - твердо заявил Михаил Суходольский.
Скорее всего, имеются в виду регистрационные знаки серии «О СА 78». Сейчас такие номера устанавливаются на автомобили петербургской ГИБДД. Михаил Суходольский призвал руководителей подразделений Госавтоинспекции отказаться от поездок на машинах с подобными номерами.
Думский комитет по транспорту в свою очередь предлагал продавать такие номера на автомобили через аукцион. По замыслу депутатов, номерные знаки для установки на новые автомобили должны выдаваться дилерскому центру для продажи клиентам.
В дальнейшем в рамках дилерского центра организуется аукцион, на который выставляются номера «с особым сочетанием цифр и букв». Кроме того, возможно проведение торгов в электронном виде. Депутаты полагают, что стартовая цена «красивого» номера может меняться в зависимости от спроса, в том числе в сторону понижения.
Ранее первый заместитель председателя комитета по безопасности Михаил Гришанков предложил продавать «красивые» автомобильные номера на аукционах и направлять вырученные средства в региональные бюджеты.
Общеизвестно, что не всем автовладельцам все равно, какие номера у их авто. Есть так называемые «блатные» номера, и есть группа граждан, которые стремятся получить номера с определенными буквами и цифрами. И также общеизвестно, сейчас обладатели таких номеров получают их за счет личных связей или коррупционных схем, констатировал парламентарий.
«Законопроект, который я предлагаю, упраздняет коррупционную практику: на аукционе любой желающий сможет получить тот номер, который он хочет, - сказал Гришанков. - При этом средства от продажи будут поступать в региональный бюджет». «Таким образом, будет пополняться бюджет и уйдет в прошлое история «блата», - полагает депутат. Он не исключил, что его инициатива будет рассматриваться в осеннюю сессию палаты. «Никаких сложностей для его принятия я не вижу, я детально проработал текст с экспертами, в первом варианте были замечания, которые мы устранили», - заключил он.
Аукционы престижных автомобильных номеров уже стали традицией, например, в ОАЭ. Так, эмират Дубай уже 10 лет стабильно пополняет свою казну таким образом. Участники прошедших в августе торгов выложили внушительную сумму в 12 миллионов дирхамов (примерно 3,3 миллиона долларов) за двух или трехзначный номер, в то время как обычный, пятизначный, стоит здесь всего 25 долларов, пишет Gudok.ru.
Несколько лет назад с аналогичной инициативой выступил бывший руководитель Госавтоинспекции, член Совета федерации Владимир Федоров. «Хочешь, к примеру, серию 777 — заплати и езди, хочешь другую — нет проблем», - заявлял Федоров, подчеркивая при этом, что на Западе привлекательные серии номеров открыто подтверждают не только статус автовладельца, но и уровень его достатка.
Новости тематики
- Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
Новости раздела
- Россия начинается с Приморья – неожиданный ракурс
- Группа компаний ННК продолжает программу по обеспечению удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока топливом
- Топливное противостояние на Дальнем Востоке: ВИНКи не намерены оставаться крайними
- ФАС отыгрывается на ВИНКах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр