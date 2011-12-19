Водители смогут сами выбирать номер для машины

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. ГИБДД России предложило разрешить водителям выбирать номер автомобиля. Как заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов, имеет смысл установить в отделениях ГИБДД электронные табло. На них должны выводиться имеющиеся в наличии номера. Таким образом автолюбители получат возможность самостоятельно, выбирать из списка один понравившийся.

Кроме того, по мнению Виктора Нилова, выдача автомобильных регистрационных знаков сторонними компаниями позволило бы сократить очереди в ГИБДД на постановку машин на учет. Не секрет, что в ряде стран правоохранительные органы занимаются лишь присвоением номера для автомобиля. Что касается самих регистрационных знаков, то их водители получают непосредственно у их изготовителей.

Стоит отметить, что это уже не первая инициатива со стороны Госавтоинспекции, касающаяся выдачи автомобильных номеров. Ранее руководитель Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский распорядился устранить «блатные» автомобильные номера. Об этом высокопоставленный полицейский заявил во время заседания коллегии ведомства.

Такое решение глава петербургской полиции принял после того, как его подрезал автомобиль «с незаконно установленными спецсигналом и блатными номерами». Суходольский пояснил, что в этот момент рядом находился инспектор ГИБДД. Однако он не отреагировал на инцидент из-за регистрационных знаков нарушителя. «Блатных номеров не должно быть. Кто закроет глаза, сниму с должности», - твердо заявил Михаил Суходольский.

Скорее всего, имеются в виду регистрационные знаки серии «О СА 78». Сейчас такие номера устанавливаются на автомобили петербургской ГИБДД. Михаил Суходольский призвал руководителей подразделений Госавтоинспекции отказаться от поездок на машинах с подобными номерами.

Думский комитет по транспорту в свою очередь предлагал продавать такие номера на автомобили через аукцион. По замыслу депутатов, номерные знаки для установки на новые автомобили должны выдаваться дилерскому центру для продажи клиентам.

В дальнейшем в рамках дилерского центра организуется аукцион, на который выставляются номера «с особым сочетанием цифр и букв». Кроме того, возможно проведение торгов в электронном виде. Депутаты полагают, что стартовая цена «красивого» номера может меняться в зависимости от спроса, в том числе в сторону понижения.

Ранее первый заместитель председателя комитета по безопасности Михаил Гришанков предложил продавать «красивые» автомобильные номера на аукционах и направлять вырученные средства в региональные бюджеты.

Общеизвестно, что не всем автовладельцам все равно, какие номера у их авто. Есть так называемые «блатные» номера, и есть группа граждан, которые стремятся получить номера с определенными буквами и цифрами. И также общеизвестно, сейчас обладатели таких номеров получают их за счет личных связей или коррупционных схем, констатировал парламентарий.

«Законопроект, который я предлагаю, упраздняет коррупционную практику: на аукционе любой желающий сможет получить тот номер, который он хочет, - сказал Гришанков. - При этом средства от продажи будут поступать в региональный бюджет». «Таким образом, будет пополняться бюджет и уйдет в прошлое история «блата», - полагает депутат. Он не исключил, что его инициатива будет рассматриваться в осеннюю сессию палаты. «Никаких сложностей для его принятия я не вижу, я детально проработал текст с экспертами, в первом варианте были замечания, которые мы устранили», - заключил он.

Аукционы престижных автомобильных номеров уже стали традицией, например, в ОАЭ. Так, эмират Дубай уже 10 лет стабильно пополняет свою казну таким образом. Участники прошедших в августе торгов выложили внушительную сумму в 12 миллионов дирхамов (примерно 3,3 миллиона долларов) за двух или трехзначный номер, в то время как обычный, пятизначный, стоит здесь всего 25 долларов, пишет Gudok.ru.

Несколько лет назад с аналогичной инициативой выступил бывший руководитель Госавтоинспекции, член Совета федерации Владимир Федоров. «Хочешь, к примеру, серию 777 — заплати и езди, хочешь другую — нет проблем», - заявлял Федоров, подчеркивая при этом, что на Западе привлекательные серии номеров открыто подтверждают не только статус автовладельца, но и уровень его достатка.



