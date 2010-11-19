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Есть проблемы с выездом? Звоните в дорожный надзор
У жителей 16-квартирного дома по адресу: улица Тринадцатая начались проблемы с выездом на главную дорогу.
Дело в том, что, в связи с реконструкцией и расширением дорожного полотна, трасса сильно «поднялась». Теперь автомобилистам приходится сильно разгоняться и буквально вылетать на общую полосу. Как теперь владельцам машин избежать аварий на этом участке дороги и благополучно выезжать на главную? Сложившуюся ситуацию прокомментировал начальник отделения дорожного надзора Юрий Трунов:
– Главная трасса не закончена, т.к. должен быть положен ещё один слой асфальта, построено барьерное ограждение, настроено освещение… - в общем, работы довольно много. Этот проект осуществляется Администрацией города Владивостока и будет закончен только в ноябре 2011 года. Естественно, что постепенно вместе с главной дорогой планируется ремонтировать второстепенные съезды. Если у жителей улицы Тринадцатая вопрос о безопасности выезда встал настолько остро, пусть они обратятся с заявлением об этом, предварительно позвонив для уточнения подробностей по телефону 400-276 в дорожный надзор. К ним приедет инспектор и проверит дорожное полотно на наличие нарушений согласно требованиям ГОСТа. Если таковые будут выявлены, то он обяжет ответственных лиц их устранить.
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