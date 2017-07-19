Летним маршрутом с ННК

Срочная командировка во Владивосток заставила поволноваться. Тот, кому приходилось искать железнодорожные или авиабилеты по дальневосточным направлениям в разгар отпускного сезона, наверняка поймет мои чувства. После поиска билетов принял решение: поехать во Владивосток на автомобиле. На поверку это решение оказалось самым выгодным и надежным.

День первый

Сборы не отняли много времени, и, попрощавшись с родными, вечером пятницы я выехал из Благовещенска. Но перед длинной (в плане километража, а не времени) дорогой заглянул на новую АЗС «Независимой нефтегазовой компании» на пересечении Красноармейской и Батарейной, которая недавно открылась после кардинальной реконструкции. Наличные тратить пока не стал - приберегу их на придорожные кафешки в малолюдных местах на трассе до Хабаровска, - а рассчитался топливной картой.





Топливная карта «ННК» - пластиковая карта, которая является электронным аналогом обычного денежного кошелька. Встроенный микропроцессор хранит в памяти карты всю информацию, необходимую для совершения операций покупки нефтепродуктов, сопутствующих товаров и услуг. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Хабаровского края и Еврейской автономной области «Независимая нефтегазовая компания» предлагает заключить договор об обеспечении нефтепродуктами через АЗС по системе безналичных расчетов по топливным картам и талонам со скидкой от 0,5 рубля до 1,5 рубля за каждый литр.

Залив полный бак GreenEco NEO 95, отправляюсь в дорогу, чтобы до темноты добраться до пересечения с трассой Чита - Хабаровск. Впрочем, спустя немного времени, оценив состояние дорожного полотна, решаю не ставить рекордов и заночевать в Райчихинске. Несмотря на поздний час, без труда нашел автозаправку под привычным брендом: топлива в баке еще достаточно, но надо бы подкачать шины. Что с успехом и делаю. На ночлег останавливаюсь в небольшом мотеле у дороги, чтобы утром сразу отправиться дальше.

Клиентам АЗС «Независимой нефтегазовой компании» доступен целый ряд дополнительных услуг: пылесос, подкачка шин, очистка ковриков, туалет, мини-маркет, скоростные ТРК для грузовиков, кафе «БыстроВкусно», автомойка, автосервис, шиномонтаж, выдача призов бонусной программы «Всегда по пути», прием банковских карт и топливных карт «ННК», банкомат, заправщики. Получить всю необходимую информацию о наличии дополнительных услуг, а также о режиме работы и доступных марках топлива на заправках «ННК» можно при помощи интерактивной карты АЗС на официальном сайте компании.

День второй

Рано утром я уже за рулем: путь предстоит неблизкий, к вечеру хочется миновать мост, изображенный на 5-тысячной купюре. Через час неспешной езды выбираюсь на федеральную трассу, которая выгодно отличается от большинства областных дорог. Здесь можно ехать и побыстрее, тем более что погода этому пока благоприятствует: дождя нет и, судя по жаркому солнцу, не предвидится. Следующая остановка - в Архаре. При том, что на пути следования по трассе «Амур» сегодня можно легко заправиться на АЗС сразу нескольких компаний, я решил не изменять правилу и опять выбрал АЗС «ННК». Легкий перекус в уже полюбившемся «БыстроВкусно», и вновь в дорогу.





Наполнить бак своего авто решаю в Облучье. Короткий диалог с заправщиком, оплата топливной картой «ННК» - и вперед, к Амуру! Будь у меня побольше времени, обязательно остановился бы, чтобы запечатлеть открывающиеся за очередным поворотом пейзажи, а пока - все внимание на дорогу, хоть автомобилей здесь и не так много. Кстати, в этих местах ценники на местных немногочисленных и «непафосных» заправках прилично разнятся, я не дал волю желанию сэкономить. Как говорят, скупой платит дважды. В долгой дороге мне совсем не хотелось испытать эту народную мудрость на себе. Экономия в 50 копеек на литр - не те деньги, ради которых можно рисковать двигателем своего автомобиля, давно привыкшего к GreenEco NEO.

В Хабаровск приезжаю ближе к полуночи, миновав транспортные развязки, направляюсь прямиком в центр города. Мой выбор - гостиница неподалеку от набережной Амура, где и решаю прогуляться перед сном.

День третий

До финиша импровизированного автопробега остается каких-то 750 километров. Ловлю себя на мысли, что примерно такое же расстояние не только между дальневосточными столицами, но и между Москвой и Петербургом. Вот только качество дороги там уж точно получше будет. Но это так, лирическое отступление. Заправиться решаю уже перед границей с Приморским краем - в Вяземском, все на той же сети «ННК». Эта АЗС скорее похожа на маленький городок: тут есть и мини-маркет, и кафе. А еще тут можно купить что-нибудь съестное в дорогу, рассчитавшись бонусами с карты «Всегда по пути».





Программа лояльности «Всегда по пути» предполагает получение бонусов на карту постоянного клиента при каждой покупке на автозаправочных станциях «ННК». Накопленные бонусы впоследствии можно обменять на специальные призы, товары из ассортимента магазина и топливо. Чем больше баллов на карте, тем больше призов может выбрать ее обладатель.

Товары из призовой линейки идеально подходят для отдыха на природе, пригодятся в дороге и будут полезны всем автолюбителям. Также карта дает дополнительные преимущества в виде скидок у партнеров программы. Для участия в программе карту можно приобрести у операторов-кассиров на АЗС, расположенных на территории Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края и Амурской области.

После Уссурийска стрелка спидометра, да простят меня сотрудники дорожной инспекции, несколько раз превышает даже ограничение в 110 км/ч. Но ближе к Владивостоку о таких экспериментах не стоит и думать: во-первых, поток транспорта в город воскресным вечером весьма плотный, а во-вторых, город накрывает моросящим туманом, о котором в остальной России ходят легенды и шутки. Но даже в самом густом тумане всегда можно разглядеть зеленые огоньки заправок «ННК», которые встречаются все чаще. На этом участке пути, отмечу, настоящая конкуренция автозаправочных станций. Причем, чем ближе к городу, тем «цивильнее» АЗС, на многих широкий спектр услуг, и ты понимаешь, что можно рассчитывать на хорошее качество топлива.

Преодолев мост через Амурский залив, сворачиваю на «гостевой» владивостокский маршрут: петлять по извилистой объездной трассе, да еще и вечером в тумане, не хочется. Да и путь мой лежит в сторону торгового порта, куда добираться проще через центр. Навигатор позволяет без труда найти гостиницу, но перед заселением решаю заправиться. Ближайшая АЗС как раз в районе Маяка, к тому же предоставляет услуги автосервиса, что актуально после пройденного маршрута. Убедившись, что с машиной все нормально, отправляюсь отдыхать - нужно хорошо выспаться перед завтрашним деловым мероприятием, а уже через два дня - отправляться домой.

По итогам моего скоротечного путешествия можно уверенно сказать следующее. Времена, когда федеральные трассы на Дальнем Востоке России представляли собой набор ям, а придорожная инфраструктура отсутствовала как таковая, остались в прошлом. Сегодня у автолюбителя, решившего преодолеть полторы тысячи километров между столицами двух дальневосточных регионов, есть выбор в части мест питания и отдыха, а главное - в плане места заправки своего автомобиля. Надеюсь, что мои советы помогут читателю сделать правильный выбор - в пользу удобства и качества, которые я гарантированно получил на автозаправках «ННК». Тем более что расстояние от одной АЗС этого бренда до другой не превышает 100 километров даже на самых безлюдных участках трассы. Но выбор, как водится, за вами.





ЭКСПЕРТИЗА

«Топливный контроль» пройден на отлично

В мае 2017 года «Независимая нефтегазовая компания» подтвердила качество своего бензина по итогам акции «Топливный контроль», организованной информационным агентством PrimaMedia. Суть акции состояла в том, что на нескольких автозаправках различных сетей во Владивостоке, Хабаровске и на трассе М-60 «Уссури» организаторами отбирались пробы бензина АИ-92 и АИ-95. Весь процесс забора топлива на анализ фиксировался на видео в режиме нон-стоп, а отобранные образцы опломбировались и направлялись для исследования в лаборатории Приморья и Москвы.

По итогам «Топливного контроля» бензин на заправках «Независимой нефтегазовой компании» - крупнейшей сети АЗС в Приморском и Хабаровском краях - признан соответствующим всем установленным ГОСТам и нормативам. Причем результат исследований оказался одинаковым для заправочных станций Компании и во Владивостоке, и в Хабаровске, и на федеральной трассе, что еще раз доказывает: заправлять свой автомобиль на АЗС одной сети не только выгодно, но и безопасно.

Добавим, что на всех АЗС сети «ННК» реализуется высококачественное топливо 5-го класса, которое поставляется с принадлежащего Компании Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Качество топлива контролируется на всех этапах от производства, транспортировки, хранения и до заправки на АЗС. Также в регионах присутствия «ННК» действует мобильная служба контроля качества (МСКК) - «лаборатория на колесах», оборудование которой позволяет в течение нескольких минут провести экспресс-анализ продукта прямо на АЗС.