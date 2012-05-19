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В России хотят разрешить ездить так же быстро, как в Европе
19 мая, ZRPRESS. В самое ближайшее время правительство России рассмотрит вопрос об увеличении максимальной скорости на дорогах класса «автомагистраль» с 110 до 130 км/ч. С этой инициативой выступил глава строительной корпорации «Автодор» Сергей Кельбах. По его мнению, на новых шоссе такая максимальная скорость (как и во многих европейских странах) будет безопасной для участников движения.
Возможно, ограничение в 130 км/ч коснется только платных участков дорог, которых в ближайшее время будет все больше.
«У нас в стране автомагистрали, где разрешена скорость 110 км/ч, можно пересчитать по пальцам одной руки. К тому же, если по ним ехать быстро, можно и вовсе никуда не доехать — качество покрытия оставляет желать лучшего. Что у нас изменилось с дорогами, чтобы можно было на законодательном уровне проводить такую инициативу? В этом свете, увеличение максимальной допустимой скорости до 130 км/ч выглядит как хороший PR для будущих платных трасс. Надо же чем-то завлекать автолюбителей на коммерческие дороги», - уверен известный автомобильный эксперт Сергей Асланян.
А вот юрист и правозащитник Виктор Травин не видит ничего плохо в такой рекламе платных дорог: «Мне все равно, будет ли это PR, главное для меня — можно ехать со скоростью 130 км/ч. Я приветствую такое решение. Но я категорически против единой градации скоростного режима по всей стране. Ограничение скорости должно зависеть от отдельно взятого участка дороги: если на трассе не бывает аварий, имеется разделительная полоса и хорошее качество асфальта, так почему бы не поднять максимальную скорость с 90 км/ч хотя бы до 110 км/ч? Сейчас же скоростной режим в нашей стране — «средняя температура по больнице».
«Все ездят быстрее нынешних 90 и 110 км/ч, так что ничего страшного не произойдет. К тому же сами автомобили стали заметно лучше и безопаснее. – говорит лидер Общероссийского общественного Движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин: Единственное, повышение максимальной скорости до 130 км/ч должно коснуться не только платных дорог, но и всех трасс класса «автомагистраль» в нашей стране».
Пойдет ли на такое решение правительство, пока неизвестно. Ведь в 2011 году в России произошел существенный рост дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения скоростного режима. Всего зафиксировано 50 834 ДТП, что на 12,2 % выше аналогичного показателя предыдущего года. Нетрудно догадаться, что и число погибших также увеличилось. Цифры просто ужасают – 9 146 человек лишились жизней из-за несоблюдения скоростного режима.
При этом далеко не все россияне осознают опасность превышения скорости. По данным ВЦИОМ, только треть опрошенных в 2011 году респондентов считает, что нарушение скоростного режима на 30 км/ч – это серьезное правонарушение. Около 20% водителей в процессе движения не придают значения тому, что ПДД ограничивают скорость в зависимости от конкретных дорожных условий. И только 25% опрошенных водителей отдают себе отчет в том, что при неблагоприятных погодных условиях все же следует сбавить скорость.
Максимальное ограничение скорости в 130 км/ч действует практически во всех странах Европы – Франции, Италии, Чехии и др. В Германии есть участки автобанов, где скорость ничем не ограничена, однако и там 130 км/ч является рекомендованной максимальной скоростью, пишет Autonews.
«Золотой Рог».
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