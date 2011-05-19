Призрак бродит по АЗС, призрак дефицита

Высокие цены на нефть и инициативы чиновников могут заставить автовладельцев экономить топливо

В начале апреля бензин начал дорожать на спотовом (рынок мгновенных сделок по текущей цене) и мелкооптовом рынках, что заставило аналитиков говорить о росте цен на розничном рынке. Кроме того, эксперты предупредили о возможном дефиците бензина: впервые за долгое время экспортировать топливо стало гораздо выгоднее, чем продавать его на внутреннем рынке.

Самим не хватает

В начале мая с дефицитом бензина столкнулось около 10 регионов России, на этой неделе о проблемах со свободной реализацией самого популярного бензина Аи-92 сообщила сеть АЗС Benzo, один из крупных розничных игроков на топливном рынке Приморья.

Как сообщил PrimaMedia генеральный директор топливной компании Игорь ЛАПЧУК, компания вынуждена пойти на этот шаг из-за отказа ООО "РН-Востокнефтепродукт" (сбытовая "дочка" НК "Роснефть" на Дальнем Востоке) в поставках. "92-й бензин будет отпускаться только юридическим лицам по картам, - сказал собеседник агентства. - Причин отказа в поставках в "Роснефти" нам не озвучили, ссылаются лишь на распоряжения из Москвы. По этому поводу мы уже обратились в администрацию края и антимонопольную службу - внятного ответа не последовало".

Ситуация грозит повторением сценария в Амурской области, где представители управления Федеральной антимонопольной службы и областного УВД в ходе проверок автозаправочных станций зафиксировали ограничения при реализации нефтепродуктов на ряде частных заправок. Ранее представители ОАО "Санго-плюс" (одна из крупных независимых сетей в Амурской области - "ЗР") сообщили УФАС, что у предприятия в настоящее время отсутствует возможность приобретения всех видов бензинов и дизельного топлива по причине того, что основной оптовый поставщик в регионе - ООО "РН-Востокнефтепродукт" отказывает в поставках топлива на неопределенное время, договоры поставки, заключенные с оптовыми поставщиками, находящимися в западных регионах, в частности ООО "РУТЭК" (Москва), не исполняются.

Антимонопольный оперативно отреагировал на жалобы независимых операторов, возбудив в их отношении дела о нарушении антимонопольного законодательства по статье 11 ФЗ №135 "О защите конкуренции". Антимонопольная служба подозревает ООО "Дальневосточная нефтяная компания", ООО "Содружество плюс", ОАО "Амуртранснефть" и ОАО "Санго-плюс" в согласованных действиях, выразившихся в ограничении продажи ГСМ. Специальная комиссия рассмотрит дело 25 мая.

Фактор нафты

Эксперты отмечают, что в настоящее время производство товарного бензина из покупного сырья убыточно, из своей нефти - на грани рентабельности. Это большая проблема для страны и для тех производителей, кто не имеет собственных больших объемов нефти. По факту крупным компаниям проще гнать сырую нефть на экспорт, а за счет экспортной выручки держать номинально низкие цены на бензин, на деле создавая дефицит и растаптывая мелких конкурентов.

Компаниям с весомой переработкой при относительной нехватке добычи значительно сложнее - убытки при производстве бензинов они пытаются сократить за счет увеличения загрузки НПЗ. К примеру, у Хабаровского НПЗ (ХНПЗ) Нефтяной компании "Альянс" утвержденная мощность установки риформинга (которая служит для переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти в высокооктановые бензины) составляет 350 тыс. тонн в год. Установка периодически может загружаться и на большие объемы, чем отведено по паспорту. К примеру, для ХНПЗ на май Минэнерго утвердило план производства высокооктановых бензинов в объеме 36 тыс. тонн. "Альянс" старается этот план выполнить, "зарабатывая" при этом убытки в сбытовом звене. Но убыток бизнесу необходимо компенсировать. В данном случае - за счет увеличения загрузки завода. При этом "лишние" объемы с первичной перегонки, естественно, идут мимо и без того загруженного риформинга на выход в виде прямогонного бензина, так называемой нафты.

В принципе, экспорт нафты позволяет уравновесить убыток от производства бензинов. Но есть одно "но". Минэкономразвития предложило правительству не отменять с 1 июня заградительную пошлину на бензин и ввести ее на сырье для нефтепереработки, объявил замминистра экономразвития Андрей СЛЕПНЕВ. Размер пошлины Слепнев не назвал, как и представитель министерства. Но источник, близкий к правительству, и чиновник Минфина уточняют, что новые ставки предлагается сравнять с пошлинами на бензин - до 90% от нефтяной (с июня она составит $462,1). Значит, производители потеряют возможность хоть частично, но компенсировать убытки от производства высокооктановых бензинов. Как следствие, придется поднимать цены на бензин.

Как отметил в беседе с "ЗР" по поводу акцизов и пошлин один из нефтяников, на этом фоне вспоминается фраза из одной древнеримской книжки: "Если бы не женщины, все было бы дешевле грязи. А теперь - "мочись теплым, а пей холодное" (ПЕТРОНИЙ Арбитр, автор романа "Сатирикон" - "ЗР"). То же самое сегодня, только вместо "женщин" просится сказать Минфин".

В НК "Альянс" подтверждают, что Хабаровский НПЗ уже увеличил загрузку до 10,6-10,7 тыс. тонн в сутки, установка риформинга и блок изомеризации работают на предельной мощности. "Компания старается выполнить напряженный план производства высокооктановых бензинов на май, согласованный Минэнерго. Таким образом, "Альянс" может закрыть до 50% потребностей в бензине в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской области". Сегодня запасы бензина в сбытах компании, включая "Приморнефтепродукт", на базах и с учетом объемов в пути, в норме (т.е. не менее чем на 14 суток - "ЗР"), - говорит руководитель пресс-службы "Альянса" Андрей РУМЯНЦЕВ.

Увы, но компания сегодня не может обещать большего. На практике это означает, что владельцы независимых АЗС, которые до сих пор приобретали бензин для своих заправок у "Роснефти", вынуждены будут обратиться в "Альянс". Но, несмотря на заманчивую рыночную выгоду, "Альянс" будет вынужден им отказать, поскольку весь бензин хабаровского производства уже давно разнаряжен. Естественно, задача любой компании - обеспечить в первую очередь свои АЗС и постоянных клиентов. Если же бензиновый ажиотаж не пойдет на убыль, то "Альянсу" вслед за "Роснефтью", очевидно, придется поставлять бензин только на собственные АЗС, и, как самый худший вариант, ограничивать объем отпуска в одни руки. Как уверены эксперты, до последнего дело не дойдет, но очереди на АЗС с полными бензоколонками вполне реальны.