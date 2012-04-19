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Пересмотрен порядок выдачи разрешений на перевозку пассажиров такси
19 апреля, ZRPRESS. В рамках очередного заседания Совета Федерации одобрили закон, упрощающий порядок получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Так, в частности, документ устанавливает исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Кроме того, выдавать разрешение на такую деятельность теперь можно не только при наличии автомобиля на праве собственности или на условиях лизинга, но и при наличии договора аренды.
При этом действие норм КоАП РФ об административной ответственности за нелегальную перевозку пассажиров и багажа приостанавливается до 1 июля этого года, что должно способствовать выходу нелегальных перевозчиков «из тени», передает пресс-служба Совета Федерации.
«Золотой Рог».
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