Пересмотрен порядок выдачи разрешений на перевозку пассажиров такси

19 апреля, ZRPRESS. В рамках очередного заседания Совета Федерации одобрили закон, упрощающий порядок получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Так, в частности, документ устанавливает исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Кроме того, выдавать разрешение на такую деятельность теперь можно не только при наличии автомобиля на праве собственности или на условиях лизинга, но и при наличии договора аренды.

При этом действие норм КоАП РФ об административной ответственности за нелегальную перевозку пассажиров и багажа приостанавливается до 1 июля этого года, что должно способствовать выходу нелегальных перевозчиков «из тени», передает пресс-служба Совета Федерации.

«Золотой Рог».