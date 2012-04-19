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Игорь Шувалов: Мы должны сделать все для того, чтобы хлам (авто) на рынок России не попал
Утилизационный сбор закроет импорт подержанных авто на территорию Таможенного союза.
"Если говорить об экономической составляющей - это такой размер, который не позволит подержанным автомобилям вновь поступить на таможенную территорию", - сказал Шувалов журналистам.
Он добавил, что Минпромторг подготовил поправки в законодательство по данному вопросу.
Сбор вместо пошлин
Первый вице-премьер напомнил, что в начале апреля состоялось совещание в Тольятти по вопросам развития автопрома при вступлении в ВТО. Премьер-министр РФ Владимир Путин тогда поручил правительству в течение месяца проработать вопрос о введении утилизационного сбора как с иностранных, так и с российских автопроизводителей. Предполагается, что иностранные производители, импортирующие автомобили в РФ, будут платить сбор "живыми" деньгами, а российские и работающие в России - предоставлять соответствующие гарантии утилизации.
"Министерства проработали и считают, что необходимо внести в соответствующий закон от 1998 года изменения, такие изменения Минпромторгом подготовлены", - сказал Шувалов.
Он также напомнил, что с подержанными автомобилями было много сложных ситуаций, особенно на Дальнем Востоке. При вступлении в ВТО пошлины будут снижаться согласно одобренному графику. "Но, тем не менее, мы должны сделать все для того, чтобы хлам на общий рынок, рынок Казахстана, Белоруссии и России, не попал", - сказал Шувалов.
После вступления России в ВТО, согласно подписанным документам, государство должно снизить размер импортных пошлин на автомобили с нынешних 30% до 25%, а затем в течение семи лет - до 15%. Таким образом, введение утилизационного сбора позволит компенсировать снижение ввозных пошлин от вступления России в ВТО.
Автомобильные компании, работающие в России, опасались, что после вступления РФ в ВТО, снижение импортных пошлин на подержанные автомобили негативно скажется на их бизнесе. Была создана рабочая группа под руководством Шувалова, которая занималась разработкой защитных мер. Кроме того, Минпромторг РФ также выступил за введение утилизационного сбора.
Страны Таможенного союза - Казахстан и Белоруссия также поддержали инициативу о введении утилизационного сбора на автомобили. Как сообщал первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Альберт Рау, слова которого приводили казахстанские СМИ, утилизационный сбор для ввоза импортных автомобилей на территорию Таможенного союза составит от 300 долларов до 1 тысячи долларов.
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