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Юристы предлагают смягчить наказания за выезд на встречную полосу
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября, ZRPRESS. Ассоциация юристов России предложила изменить правила дорожных нарушений и лишать прав водителей за выезд на «встречку» выборочно.
По мнению представителей ассоциации, в законе надо обязательно предусмотреть, что «чуть-чуть не считается», пара колес на запретной территории не всегда грех. Да и выезд целой машины на встречную не всегда так опасен, как представляют автоинспекторы, пишет Gudok.ru.
Член правления ассоциации юристов Дмитрий Позоров пояснил, что предлагается изменить одну из статей КоАП РФ и ввести гибкую систему наказаний, предусматривающих, в том числе вместе с мягкими штрафами лекции по безопасности дорожного движения для водителей-нарушителей. Такая практика была в советские времена». «А для тех водителей, кто долго не садится за руль, будет не лишним ввести переподготовку», - добавил юрист.
Выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, сегодня является самой частой причиной лишения водительских прав.
Сейчас изъятие прав за «встречку»– мера административного наказания, предусмотренная ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ. В соответствие с данной статьей кодекса, водитель может быть лишен прав сроком от четырех до шести месяцев.
Наибольшее число вопросов, по словам члена правления АЮР, связано с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Так как именно это нарушение наиболее строго карается госавтоинспекторами, а также является самым распространенным поводом для вымогательств взяток со стороны сотрудников дорожной полиции.
«Нынешняя ситуация, когда за выезд на встречную полосу предусмотрено только безапелляционное лишение прав, создает питательную среду для коррупции. У человека нет вариантов даже при незначительном заезде. А инспектору в таких условиях проще требовать взятку, мол, или плати, или будешь ходить пешком. Исключительную меру ввели несколько лет назад, власти хотели снизить аварийность. Это очень важно. Но про системность и многое другое забыли», - объясняет Дмитрий Позоров. - «Конечно, не надо доводить до абсурда, но необходимо продумывать каждую ситуацию, которая может привести к её различному толкованию тем же инспектором ДПС. Мы не говорим, что нужно описать всё, безусловно, на все случаи жизни рецептов не напишешь.
И конечно, здесь лучше спрашивать экспертов в ПДД, я могу только фантазировать: одно дело - встречная полоса на магистрали, когда очевидны большие скорости машин и общественная опасность, другое дело, когда речь идёт о дворовой территории.
В мере административного наказания, по мнению экспертов, следует предусмотреть, что, например, выезд на встречную полосу не всегда так опасен, как представляют госавтоинспекторы. А у водителей, совершивших нарушение непреднамеренно, должна быть альтернатива.
Позицию юристов в этом вопросе понять не сложно: если водитель летит по встречной полосе, лихачит или обгоняет пробку, его должна постичь серьезная кара. Если же он случайно заехал на 5 сантиметров, то в этом нет ничего страшного. На полметра - большой штраф. Когда водитель никуда не несется, но по каким-то причинам заезжает на запретную полосу, скажем, запутавшись в развилках на дорожной развязке - это вполне обычная ошибка, которую могут допустить многие. Тем более, если это не магистраль, а дворовая территория. В этом случае инспектор ГИБДД должен учитывать элемент случайной ошибки.
В полиции такие рассуждения юристов воспринимают скептически. «Всех правонарушений, которые закладываются общей нормой, предусмотреть невозможно, и в связи с этим законодатель пошел по другому пути: какие-то нормы выделены в отдельные статьи. Но прописать каждую невозможно», - отмечают в ведомстве.
Председатель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев отметил, что поправки АЮР «оставляют желать лучшего. К мерам административного наказания сейчас не правильный подход, поэтому и все поправки не основательны. И если что-то менять, то всю систему. И ГИБДД в первую очередь, что касается этой меры, да в принципе и не только ее, нужно учитывать, прежде всего, количество правонарушений».
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за 6 месяцев этого года за выезд на встречную полосу были наказаны 91 тысяча 472 человека. Из них лишены прав были 85 тысяч 52 человека. Кроме того, 6 тысяч 416 нарушителей были оштрафованы (штраф предусмотрен, если выезд на встречную зафиксировали видеокамеры). Еще 4 (четыре!) счастливчика отделались предупреждением.
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