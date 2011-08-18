С автомобилистов соберут «дань» в 50 тысяч рублей

Эксперты сосчитали, сколько автолюбителям придется отдать за ремонт дорог

В НИИ транспорта и дорожного хозяйства, разрабатывают обновленную стратегию развития России до 2020 года.

Как выяснилось, в проекте нового документе предлагается большую часть финансовой нагрузки, необходимой для развития дорожного хозяйства, возложить на автомобилистов, пишет "Гудок".

Ученые уже обнародовали конкретную цифру: с каждого водителя в год начнут брать порядка полсотни тыс. руб. на ремонт дорог. Сборы будут дифференцированными: в целом по стране они составят 20 тыс. руб. с каждого автолюбителя, а жителям мегаполисов придется отдать 45 – 50 тыс. руб.

Предполагается, что эту сумму государство получит за счет повышения акцизов. Как сообщал «Гудок», Минтранс предложил повысить акцизы на топливо в 2012-2015 гг. на 7-8 рублей за литр. Кроме того, почти треть розничной цены бензина должна пойти на строительство и ремонт дорог.

При этом транспортный налог повышать не планируется, чтобы еще больше не накалять социальную обстановку. Кроме того, эксперты предлагают ввести дополнительные платежи для автомобилистов. Возможно, водителям скоро придется отдавать чиновникам деньги даже за хранение и парковку автомобиля. При этом эксперты обещают автолюбителям строительство большого количества новых парковочных мест.

Ученые сделали вывод, что главная проблема российских дорог – нехватка инвестиций. Если в ближайшее время они резко не возрастут и не превысят 2,2 – 2,5% ВВП, то дорожная отрасль уйдет в глубокую депрессию.

А после 2020 года ученые из НИИ транспорта и дорожного хозяйства предлагают заменить все налоги единым платежом – за километр пробега. Для расчета платежей будут использоваться данные GPS-трека автомобиля в зависимости от категории дороги, характеристик машины и владельца. В этом случае платные дороги будут не нужны.

Сейчас автомобилисты покрывают около 40% бюджетных расходов на дорожную систему: 30% дают акцизы на топливо, 10% — транспортный налог. Владельцы автомобилей — вторые после пенсионеров по бюджетной поддержке: они должны покрывать все дорожные расходы бюджета, кроме политических — вроде саммита АТЭС или Олимпиады, уверены в Минтрансе.

Увеличение акцизов на бензин чиновники хотят компенсировать повышением качества топлива. Нефтяные компании обяжут повышать эффективность переработки.

Нефтяники и сами признаются, что цены на бензин завышаются в 2-3 раза из-за отсталости топливных компаний. Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль заявлял, что справедливая цена на бензин не превышает 15 рублей за литр.

Главная причина топливного кризиса и скачка цен на бензин, по мнению президента Союза нефтегазопромышленников, заключается в огромном отставании от зарубежных конкурентов отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. По его мнению, многие действующие российские НПЗ строились 50-60 лет назад, и применяемые там технологии не соответствуют современному уровню.

«Американцы из одной тонны нефти получают 420 литров бензина, а мы только 140», – утверждает Геннадий Шмаль. Поэтому главная цель на сегодняшний день - переход нефтеперерабатывающих заводов на новые технологии, что и поспособствует снижению цен на бензин.

Но в нашей стране водителей, судя по всему, так и будут «обдирать как липку». Так, госкомпания «Автодор» намерена построить в ближайшие пять лет 3 тысяч километров платных трасс.

Между тем плохое качество отечественных дорог признают не только наши автомобилисты, но и зарубежные эксперты. Российские трассы недавно раскритиковал Всемирный банк. «Российская транспортная инфраструктура в целом находится в плохом состоянии, которое еще более ухудшается из-за недостаточного объема капиталовложений в содержание и ремонт», считает Всемирный банк.

По данным ВБ, две трети из 50 тысяч км дорожного полотна трасс федерального назначения не соответствует нормативным требованиям. Хорошим или удовлетворительным можно назвать состояние лишь одной трети дорог. Нормативным требованиям по ровности и прочности дорожного покрытия не удовлетворяет примерно половина федеральных автодорог в стране. В связи с таким состоянием дорожного покрытия, ВБ посоветовал увеличить расходы на содержание и ремонт дорог, а также повысить эффективность расходования бюджетных средств.