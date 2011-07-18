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Генпрокуратура грозит медлительным гаишникам законом

18 Июля 2011, 20:54 | Дальний Восток

Ведомство предложило главе МВД нормативно установить сроки прибытия сотрудников Госавтоинспекции на место ДТП.

Генпрокуратура РФ предложила министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву нормативно установить сроки прибытия сотрудников Госавтоинспекции на место ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас имеющаяся в службах оперативного реагирования статистика времени прибытия на ДТП ведется только по происшествиям, в которых имеются пострадавшие.

Например, в Москве ежедневно происходит около 2 тысяч мелких ДТП без пострадавших. Статистика прибытия сотрудников Госавтоинспекции для оформления таких аварий не ведется. По неофициальным сведениям, оно достигает нескольких часов. В результате автотранспортные средства, получившие незначительные механические повреждения, зачастую препятствуют проезду, это в свою очередь приводит к возникновению пробок.

Согласно закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», оформление документов о ДТП может осуществляться без участия сотрудников полиции. Однако упрощенная процедура оформления аварии водителями не используется, поскольку имеет ограничения по размеру возмещения причиненного имуществу вреда, не превышающему 25 тысяч рублей.

В связи с этим Генпрокуратура предложила министру внутренних дел рассмотреть вопрос о внесении в нормативные правовые акты сроков прибытия сотрудников ГИБДД на место ДТП.

Автор: BFM.ru
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