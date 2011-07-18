Китайцы предпочитают покупать европейские автомобили

За последние два года вкусы китайских покупателей автомобилей сместились в сторону европейских моделей. Местные, а также японские машины пользуются все меньшим спросом.

Согласно исследованию рынка новых автомобилей в Китае, проведенному аналитическим агентством J.D. Power, 32% опрошенных выбрали европейский автомобиль, тогда как в 2009 году иномарки из Европы предпочитали 25%.

По мнению китайских покупателей, европейские автомобили получают более высокие рейтинги по безопасности, а также чаще «меняют» моторы на более мощные и эффективные. Кроме того, автомобили из стран Европы чаще звучат в советах родственников или друзей при выборе новой машины.

Автомобиль из Японии предпочли 27% респондентов, что на 5% меньше, чем в 2009 году. И всего 20% опрошенных выберут автомобиль местной марки. Два года назад патриотично настроенных покупателей машин было 26%. Причиной такого низкого интереса к местным машинам является низкое, по мнению респондентов, качество сборки.

Исследование J.D. Power, которое агентство проводит третий год, оценивает предпочтения потенциальных покупателей, которые намерены приобрести автомобиль в течение ближайших 12 месяцев. В опросе принимало участие 4979 респондентов из 53 городов Китая, сообщает Авто.Веcти.Ru.

Агентство также выявило, какие модели предпочитают китайские покупатели. Итак, в самом компактом классе лидером оказались местные BYD F0 и Chery QQ3. В сегменте компактов «премиум»-класса – Chevrolet Sail (китайский вариант Chevrolet Aveo предыдущего поколения). В сегменте среднеразмерных автомобилей лидируют Volkswagen Polo и Chevrolet Cruze, а в премиальной его части – BYD F6 и Honda Accord. Из люксовых автомобилей китайские покупатели выбрали Audi A4L. В классе кроссоверов лидером стал Volkswagen Tiguan, а в классе минивенов – Buick GL8.