Усовершенствованы нормы об автомобильных дорогах

Президент РФ подписал закон, совершенствующий регулирование градостроительных, земельных и иных отношений, возникающих в связи с осуществляемой в границах полос отвода автомобильных дорог прокладкой, переустройством, переносом и эксплуатацией инженерных коммуникаций, размещением объектов дорожного сервиса, устройством и эксплуатацией рекламных конструкций.

Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно закону прокладка, перенос, переустройство и эксплуатация инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется по договорам, заключаемым владельцами этих инженерных коммуникаций с владельцами автомобильных дорог.

Также предусматривается снос возведенных сооружений, в случае если прокладка, перенос, переустройство и эксплуатация инженерных коммуникаций осуществлялись без согласия владельца автомобильной дороги, разрешения на строительство или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению.

При этом внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части, касающейся ответственности владельцев инженерных коммуникаций за невыполнение указанных обязанностей.