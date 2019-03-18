АЗС ННК смогут работать даже в условиях чрезвычайной ситуации

Новые дизельные электростанции обеспечат энергетическую безопасность сети

Мобильные дизель-генераторные установки, которые представляют собой мини-электростанции, способны в случае каких-либо нештатных ситуаций обеспечить бесперебойное снабжение объектов электричеством. Так что автолюбители смогут не опасаться остаться без топлива, к примеру, в разгул природной стихии или аварийного отключения электроэнергии, что в крае происходит довольно часто.

Ни для кого не секрет, что Приморский край находится в зоне с непростым климатом. Особенно региону достается в теплое время года. Так, по данным Примгидромета, самый урожайный на циклоны сезон на Дальнем Востоке - с июля по сентябрь. И каждый десятый такой «подарок» из тропиков так или иначе затрагивает Приморье. Подсчитано, что край, с учетом прилегающей акватории Японского моря с 1951 по 2010 годы подвергался воздействию циклонов около 150 раз!

Любому жителю края известны последствия таких посещений. Особенно запомнился приморцам визит самого разрушительного за последние 100 лет тайфуна «Лайонрок», который натворил бед в крае летом 2016 года. Тогда в результате вызванного стихией паводка пострадали две трети муниципальных районов края, были затоплены 170 населенных пунктов, было разрушено более 500 километров дорог и десятки мостов. Понятное дело, что тысячи людей (всего пострадало около 40 тысяч человек) надолго были лишены связи и электричества. Мощный затяжной ливень, вкупе с сильнейшим ветром, разрушили десятки километров линий электропередач. Без электроэнергии тогда осталось более пятидесяти населенных пунктов, а также такие стратегически важные объекты инфраструктуры, такие как насосные станции, что сразу вызвало кризис с водоснабжением, и автозаправочные станции, которые прекратили отпускать топливо. А оно в период стихии необходимо не только населению, но и спасательным и оперативным службам, которые располагают большим парком специальной техники. Именно на ней они эвакуируют людей, развозят воду и питание, обеспечивают медико-санитарные мероприятия. В топливе в этот период остро нуждаются и дорожные ремонтники, и машины скорой помощи, и полиция, и рейсовые пассажирские автобусы, да и много кто еще.

Свою лепту в обострение ситуации с устойчивым электроснабжением вносят и пожары, которых из-за изменения климата в крае становится все больше, а время их массового появления уже отодвинулось к февралю. Любой такой пожар в зоне прохождения ЛЭП практически неминуемо приводит к нарушению снабжения местности электричеством.

После таких событий Группа компаний ННК приняла решение обеспечить энергетическую безопасность автозаправочных станций, чтобы потребители получали качественное топливо даже в самых тяжелых ситуациях. Закупленные мощные дизель-генераторы могут работать в самых неблагоприятных условиях, причем и под открытым небом. Современные технологии делают их простыми в эксплуатации, экономичными, малошумными и, что немаловажно, мобильными. При необходимости дизель-генераторы можно оперативно перемещать на любую АЗС сети в регионе.

«Мы надеемся, что использоваться дизель-генераторные установки будут по минимуму. Но при возникновении нештатных ситуаций, к которым не привыкать в Приморье, полностью оправдают свое назначение» - прокомментировали это важно решение в компании.

Особенно актуальным наличие дизель-генераторов на АЗС будет для отдаленных районов края, которые не только чаще страдают от стихии, но и намного дольше ждут помощи. Для ННК как социально-ориентированной компании стабильное обеспечение топливом таких отдаленных районов является одной из важнейших целей работы на Дальнем Востоке. Группе приходится включать в свою сеть и АЗС, от которых по тем или иным причинам отказались старые владельцы, чем поставили целые населенные пункты на грань топливного голода.

Так, как в прошедшем году газета «Золотой Рог» сообщала о том, что АЗС в поселке Тернее Приморского края после досрочного расторжения договора арендатором была включена в сеть заправок ННК. Также в 2018 году руководством компании было принято решение о включении в состав сети заправочных комплексов в других отдаленных районах - поселках Милоградово и Пластуне, которые также перестал обслуживать независимый оператор. Что весьма показательно: работа только трех вышеперечисленных «брошенных» АЗС требует от ННК дотаций (заметьте, о прибыли речи не идет!) в размере более 14 млн рублей в год.

Сейчас, приобретая для обслуживания своей сети АЗС дизель-генераторы, ННК идет дальше и делает все возможное, чтобы сделать обеспечение топливом отдаленных районов и поселков края еще более стабильным, чем еще раз подтверждает приверженность социально-ориентированной политике, которую она неизменно проводит в Дальневосточном федеральном округе.