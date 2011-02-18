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Розыскивать водителей, покинувших место ДТП, помогают видеокамеры
Установка на улицах города камер наружного наблюдения, реализуемая в рамках программы «Безопасный город», дает положительные результаты. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник ОГИБДД УВД г. Владивостока Александр Филиппенко, сообщает агентство PrimaMedia.
Все три последних ДТП, с места совершения которых скрылись водители, раскрыты благодаря видеокамерам. Сотрудники ГИБДД, изучив материалы видеозаписей, установили марку скрывшего автомобиля. По полученной ориентировке владельцы разыскиваемых автомашин задержаны. Александр Филиппенко особо подчеркнул, что вне зависимости от степени виновности водителя в совершении ДТП, за оставление места происшествия, участником которого он являлся, законодательством предусмотрено наказание - лишение права управления на срок от одного до полутора лет или административный арест сроком до 15 суток».
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