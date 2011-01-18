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Найдена альтернатива распилам
Приморские автомозговеды нашли еще один способ обойти пошлины на подержанные иномарки. При этом кузовы остаются в целости и сохранности, на таможне экономятся деньги, а вся праворульная Россия в очередной раз может убедиться, что не только легальное автопроизводство славится отверточной сборкой.
Как сказано на одном авторитетном автомобильном портале страны, альтернатива распилам – остов (каркас кузова автомобиля)! Уже есть компании, которые в свете нового обходного маневра предлагают услугу по разбору автомобилей до остова (каркаса кузова), что, как считают умельцы, фактически является альтернативой конструктору и распилу автомобиля на половинки. Подобная «очистка» автомобиля от лишних пошлин и сохранение его от турбинки распильщика достигается путем разбора автомобиля до остова, когда с кузова снимаются практически все детали, части и элементы, начиная с двигателя и ходовой части, заканчивая элементами салона и навесного оборудования.
«При этом кузов автомобиля не пилится на части, что позволяет сохранить его целостность. А пошлина при таком разборе значительно меньше, чем на конструктор, и составляет около 1200$ за все агрегаты на один автомобиль», - говорится на форуме портала.
Все аккуратно упаковывается, обертывается в пленку, пакуется в картонные боксы и укладывается на поддоне. На кузове, или, как уже принято говорить, остове, остается только заднее и переднее стекла, электропроводка и обшивка потолка. Во Владивосток такой автомобиль приходит упакованным.
Что касается цены очередного приморского антипошлинного ноу-хау, то разбор машины в Японии стоит приблизительно 800 долларов, фрахт до Владивостока порядка 750 и сборка во Владивостоке в пределах 500-1000.
Стоит ли овчинка выделки, пока сказать трудно, но специалисты автомобильного рынка Приморья уже заметили некоторые подводные камни нового способа обойти правительственные барьеры. После таможенного оформления на руки покупатель конструктора - теперь такой автомобиль можно так называть с полным основанием, - получает грузовую таможенную декларация (ГТД) на двигатель, все остальное проходит по фактуре как запчасти. И возникает вопрос, а как быть с кузовом?
Поэтому, если подобная схема и заработает, то в выигрыше останутся покупатели автомобилей повышенной проходимости, а проще говоря «джипов». С легковыми машинами такой номер рискует не пройти.
Другой вопрос, вызывающий немалые сомнения, – остались ли после 2008 года в Приморье специалисты, способные, как говорится, с болта поднять высокотехнологичное чудо японской автомобильной мысли? Если остались, то теоретически всем российским промышленным отверточникам от Калининграда до Владивостока есть над чем задуматься…
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