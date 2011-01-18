www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Найдена альтернатива распилам

18 Января 2011, 12:29 | Дальний Восток

Приморские автомозговеды нашли еще один способ обойти пошлины на подержанные иномарки. При этом кузовы остаются в целости и сохранности, на таможне экономятся деньги, а вся праворульная Россия в очередной раз может убедиться, что не только легальное автопроизводство славится отверточной сборкой.

Как сказано на одном авторитетном автомобильном портале страны, альтернатива распилам – остов (каркас кузова автомобиля)! Уже есть компании, которые в свете нового обходного маневра предлагают услугу по разбору автомобилей до остова (каркаса кузова), что, как считают умельцы, фактически является альтернативой конструктору и распилу автомобиля на половинки. Подобная «очистка» автомобиля от лишних пошлин и сохранение его от турбинки распильщика достигается путем разбора автомобиля до остова, когда с кузова снимаются практически все детали, части и элементы, начиная с двигателя и ходовой части, заканчивая элементами салона и навесного оборудования.

«При этом кузов автомобиля не пилится на части, что позволяет сохранить его целостность. А пошлина при таком разборе значительно меньше, чем на конструктор, и составляет около 1200$ за все агрегаты на один автомобиль», - говорится на форуме портала.

Все аккуратно упаковывается, обертывается в пленку, пакуется в картонные боксы и укладывается на поддоне. На кузове, или, как уже принято говорить, остове, остается только заднее и переднее стекла, электропроводка и обшивка потолка. Во Владивосток такой автомобиль приходит упакованным.

Что касается цены очередного приморского антипошлинного ноу-хау, то разбор машины в Японии стоит приблизительно 800 долларов, фрахт до Владивостока порядка 750 и сборка во Владивостоке в пределах 500-1000.

Стоит ли овчинка выделки, пока сказать трудно, но специалисты автомобильного рынка Приморья уже заметили некоторые подводные камни нового способа обойти правительственные барьеры. После таможенного оформления на руки покупатель конструктора - теперь такой автомобиль можно так называть с полным основанием, - получает грузовую таможенную декларация (ГТД) на двигатель, все остальное проходит по фактуре как запчасти. И возникает вопрос, а как быть с кузовом?

Поэтому, если подобная схема и заработает, то в выигрыше останутся покупатели автомобилей повышенной проходимости, а проще говоря «джипов». С легковыми машинами такой номер рискует не пройти.

Другой вопрос, вызывающий немалые сомнения, – остались ли после 2008 года в Приморье специалисты, способные, как говорится, с болта поднять высокотехнологичное чудо японской автомобильной мысли? Если остались, то теоретически всем российским промышленным отверточникам от Калининграда до Владивостока есть над чем задуматься…

Автор: Ян Коноплицкий
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru