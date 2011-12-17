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«Газпром Нефть» признала, что нарушала
29 июля 2011 года Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) признала факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «Газпром Нефть» в части установления монопольно высокой цены на дизельное топливо и на авиакеросин в период 4 квартала 2010 и начала 2011 года, а также создания дискриминационных условий деятельности на рынке дизельного топлива и авиакеросина.
В соответствии со статьей 48 Закона «О защите конкуренции» Комиссия приняла решение о прекращении дела в отношении ОАО «Газпром Нефть» о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением компанией нарушения и его последствий.
Накануне в письменном обращении от 20.06.2011 ОАО «Газпром Нефть» признало факт нарушения антимонопольного законодательства, а на заседании Комиссии ФАС России от 29.07.2011 представило устные и письменные пояснения об устранении нарушения и его последствий.
ФАС России отмечает, что ряд действий по улучшению ситуации на рынке авиакеросина компания начала предпринимать с средины декабря 2010 года: с начала февраля стала меняться ценовая политика поставки топлива на федеральный оптовый рынок нефтепродуктов. После принятия прецедентного решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.02.2011 в отношении ОАО «Газпром Нефть», компания кардинально изменила свою линию поведения и предприняла необходимые действия по обеспечению условий конкуренции.
При этом компания обеспечила переход на виды топлива, отвечающие требованиям Технического Регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». Была увеличена отгрузка топлива на внутренний рынок от 20 до 40% в первом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, в том числе, в напряженные периоды апреля – мая 2011 года. Компания сформулировала ряд инициатив по улучшению правил биржевых торгов нефтепродуктами. В июне – июле 2011 года компания начала проводить регистрацию внебиржевых контрактов, зарегистрировав 1100 сделок или более 40% от общего количества зарегистрированных сделок.
Эти и другие обстоятельства будут учитываться ФАС России при принятии решения по определению размера штрафных санкций в рамках дела об административном правонарушении.
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