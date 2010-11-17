Дефицитные гаражи

Гараж - дело тонкое. Если в летнее время можно припарковать своего «железного друга» на стоянке, то на перезимовку большинство все же предпочитают гараж. И тогда начинается поиск подходящего варианта.

Рынок аренды гаражей в Находке не особо развит, стоимость может выкатиться в самую неожиданную сумму. От 1 800 руб. в месяц обойдется гараж в не очень хорошем состоянии, в среднем ценник аренды на металлические гаражи - 2 500. Но чаще всего ставший ненужным гараж предпочитают продавать или же бросать. В районе между остановками «Моручилище» и «Гагарина» в гаражном кооперативе можно увидеть целую строчку брошенных, заросших травой как капитальных, так и металлических гаражей.

Опрос среди автолюбителей города показал, что ценник и на продажу, и на аренду у данного вида недвижимости нестабилен и меняется под настроение продавца.

На Заводской ценник на гаражи - от 45 000 до 460 000. 45 тыс. руб. - в районе дороги на объездную, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. - в районах магазина «Турист» и «санэпидемки», во дворах - от 210 000 до 380 000. 460 000 просят за гараж в квадрате по Горького возле большой детской площадки, кстати, единственный, в котором реально есть свет. В тех, что по ценнику до 200 000, света нет, и подъезд к ним не всегда оборудован. Также те, кто ищет гаражи, отмечают, что, как правило, с документами на гаражи не все в порядке - практически ни один не приватизирован, т.е. все подтверждение собственности сводится к тому, что вас впишут в члены кооператива.

На местной интернет-барахолке предлагают варианты от 50 тыс. руб. за капитальный гараж в Южном микрорайне до 1 млн руб. за гараж на 2 автомобиля в районе озера Соленого. Есть вариант одноместного гаража со светом и за 170 тыс. руб. в районе МЖК, рядом стоит объявление на схожий вариант, но уже за 250 тыс. руб. В районе стадиона «Водник» одноместный капитальный гараж продают за 100 тыс. руб.

Если говорить об автостоянках, то прейскурант на них в Находке не особо отличается от владивостокского. В среднем от 60 до 100 руб. в сутки, выше этой планки - это уже дорогая стоянка при отсутствии альтернативы. К примеру, стоянка на Минской обойдется в 60 руб. в сутки, возле кинотеатра «Русь» - 100 руб., напротив Пентагона - 70, в районе памятника Скорбящей матери - 80. Также 80 руб. стоит стоянка на улице Дзержинского, у Рыбного порта - от 70 до 100 руб., на повороте на «дамбу» в сторону МЖК - 60 руб, стоянка на Ленинской через ЖД «КСК»: легковая - 70 руб., грузовик до 8 тонн - 90 руб., свыше 8 тонн - 130 руб. в сутки. Есть несколько полноценных стоянок в городе, где автомобиль можно поставить по 30 руб. сутки, но таких немного.