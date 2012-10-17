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ОСАГО станет ловушкой для автолюбителей
ВЛАДИВОСТОК, 17 октября, ZRPRESS. Владельцев полисов лишат важных прав получить моральную компенсацию от страховщика.
Минфин разрабатывает поправки к закону об ОСАГО, которые отразятся на миллионах автовладельцев. Если их одобрят, нормы закона о защите прав потребителей не будут распространяться на сферу автогражданской ответственности. Такие нововведения грозят пострадавшим в ДТП финансовыми и юридическими издержками.
Министерство должно было разработать поправки до 15 октября. В соответствие с ними, потерпевших в ДТП лишат возможности требовать со страховщика возмещения морального вреда за просрочку, занижение или за незаконный отказ в страховой выплате. Также потерпевшие потеряют право не платить госпошлину при обращении в суд и подавать судебные иски к страховщику по своему месту жительства - теперь их можно будет предъявлять только по месту регистрации страховой компании.
Таким образом владельцев полисов ОСАГО лишат целого набора важных прав, которыми пользуются другие потребители услуг и клиенты страховых компаний. Интересно, что действие закона о защите прав потребителей было распространено на страхование и, в частности, на ОСАГО постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года и правки Минфина нивелируют силу этого решения.
Правозащитники негативно восприняли инициативу Минфина. По мнению старшего партнера Общества страховых юристов Сергея Дедикова, тем самым искусственно сужается сфера применения закона о защите прав потребителей при помощи поправок к каким-либо конкретным законодательным актам. «Хотя с точки зрения теории права таких поправок быть не может, сегодня Минфин способен на все», - сожалеет юрист.
С ним согласен управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры» Александр Селютин, который напомнил, что нормы законодательства о защите прав потребителей на взаимоотношения страховщиков и владельцев полисов ОСАГО распространяются не полностью, так как в постановлении Верховного суда разъясняется: в сфере страхования действуют только общие положения этого закона. Но даже эти урезанные права крайне важны для автолюбителей. «С юридической точки зрения, для Минфина не проблема разработать поправки, которые изменят взаимоотношения клиентов со страховыми компаниями. Я думаю, что это делается в интересах страхового лобби», – заявил юрист Gudok.ru.
Александр Селютин считает, что если инициативы министерства финансов будут приняты в их сегодняшнем виде, то водителям станет значительно сложнее отстаивать свои права. «В наших условиях крупно повезло тому, кто не сталкивался с работой страховых компаний. Страховой бизнес сложно назвать дружественным к клиентам, так как он строится на одном единственном принципе: до наступления страхового случая компании молятся, чтобы он не произошел, а после наступления – чтобы не выплачивать компенсации или выплачивать их с задержкой», – отмечает юрист.
Нетрудно представить каким образом поправки ударят по владельцам полисов. Например, компания может быть зарегистрирована в далеком от застрахованного лица регионе. В этом случае гражданину придется потратить уйму времени, чтобы обратиться с иском в суд по ее юридическому адресу. К тому же отстаивать свои права в суде на расстоянии в письменном виде заведомо менее эффективно, а переезды обойдутся гражданам в копейку.
«Клиент может жить в Петербурге, а страховая компания быть зарегистрированной в Сибири. Если поправки примут, то гражданам придется перед заключением договора ОСАГО требовать у страхового брокера выписку из реестра о месте регистрации его фирмы или, еще лучше, приходить в ее офис в сопровождении личного юриста», – иронизирует Александр Селютин.
«Поправки Минфина однозначно принимать не следует. Символично, что вскоре после того, как автомобилисты добились весьма ограниченной защиты некоторых из своих прав, сразу же появляются противоположные инициативы. К сожалению, у страхового лобби очень сильные позиции в министерствах и в Госдуме, и есть большой риск того, что интересы простых автолюбителей будут проигнорированы», – предположил заместитель главного редактора известного отечественного журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.
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