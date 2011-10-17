www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Автосервисы уже в этом году смогут участвовать в конкурсе на техосмотр

17 Октября 2011, 14:35 | Дальний Восток

Автосервисы уже в этом году смогут принять участие в конкурсе для юридических лиц на проведение техосмотра, следует из постановления правительства РФ, которое будет опубликовано 17 октября в "Российской газете".

Постановление правительства от 11 октября исключает из постановления о порядке проведения техосмотра от 31 июля 1998 года пункт о том, что к конкурсу на участие в техосмотре не могут быть допущены организации, оказывающие услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспорта.

Президент России Дмитрий Медведев подписал 1 июля закон о передаче обязательного техосмотра из ведения МВД коммерческим техцентрам, об отмене этой процедуры для новых автомобилей и о заключении договора о страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) только при условии прохождения ТО. Закон вступит в силу 1 января 2012 года.

В ближайшие два года автомобилисты смогут выбрать один из двух вариантов прохождения техосмотра - на действующих станциях ТО за 700 рублей или в новых техцентрах за еще не определенную стоимость, которая, как ожидается, будет в два или три раза выше.

Согласно закону о ТО, теперь новые автомобили (до трех лет, начиная с года выпуска) не должны будут проходить техосмотр. Владельцам автомобилей (в том числе грузовиков до 3 тонн) от трех до семи лет нужно будет проходить ТО раз в два года, а машины старше семи лет будут обязаны делать это ежегодно. При этом такси, автобусы и маршрутки, то есть все те, кто занимается перевозкой пассажиров, должны будут проходить техосмотр каждые полгода, а грузовики свыше 3 тонн, спецтранспорт (полицейские машины, "скорая помощь") - раз в год. Освобождаются от ТО прицепы, имеющие разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн.

Кроме того, теперь автовладельцы не будут привязаны ни к региону, ни к муниципальному образованию при прохождении ТО, то есть смогут пройти его в любом техцентре страны, сообщает РИА Новости.

Автор: "РИА Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru