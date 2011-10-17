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Автосервисы уже в этом году смогут участвовать в конкурсе на техосмотр
Постановление правительства от 11 октября исключает из постановления о порядке проведения техосмотра от 31 июля 1998 года пункт о том, что к конкурсу на участие в техосмотре не могут быть допущены организации, оказывающие услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспорта.
Президент России Дмитрий Медведев подписал 1 июля закон о передаче обязательного техосмотра из ведения МВД коммерческим техцентрам, об отмене этой процедуры для новых автомобилей и о заключении договора о страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) только при условии прохождения ТО. Закон вступит в силу 1 января 2012 года.
В ближайшие два года автомобилисты смогут выбрать один из двух вариантов прохождения техосмотра - на действующих станциях ТО за 700 рублей или в новых техцентрах за еще не определенную стоимость, которая, как ожидается, будет в два или три раза выше.
Согласно закону о ТО, теперь новые автомобили (до трех лет, начиная с года выпуска) не должны будут проходить техосмотр. Владельцам автомобилей (в том числе грузовиков до 3 тонн) от трех до семи лет нужно будет проходить ТО раз в два года, а машины старше семи лет будут обязаны делать это ежегодно. При этом такси, автобусы и маршрутки, то есть все те, кто занимается перевозкой пассажиров, должны будут проходить техосмотр каждые полгода, а грузовики свыше 3 тонн, спецтранспорт (полицейские машины, "скорая помощь") - раз в год. Освобождаются от ТО прицепы, имеющие разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн.
Кроме того, теперь автовладельцы не будут привязаны ни к региону, ни к муниципальному образованию при прохождении ТО, то есть смогут пройти его в любом техцентре страны, сообщает РИА Новости.
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