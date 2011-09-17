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«Синие ведерки» запускают сайт для ГИБДД
«Синие ведерки» запускают сайт видеороликов о хамстве на дорогах, которые ГИБДД будут рассматривать как равноценные заявления в правоохранительные органы, рассказал РИА «Новости» адвокат Эдуард Буданов.
Автоэксперты высказали опасения, что авторы роликов могут специально провоцировать водителей машин с «мигалками» на совершение ДТП. «В истории с «ведерками» меня беспокоит то, что их последователи часто реально провоцируют водителей спецмашин на совершение ДТП... резко тормозят перед автомобилем, чтобы в них врезались... А потом они снимают это на видео и это выкладывают в Интернет», — рассказал глава движения автомобилистов «Свобода выбора».
«Синие ведерки» образовались в апреле 2010 года. Свой первый день рождения они справили автопробегом по Садовому кольцу. Первым случаем, когда «закон начал действовать не только в отношении простых людей, но и в отношении привилегированных водителей», координатор движения Петр Шкуматов обозначил решение Гагаринского суда Москвы лишить на один год водительских прав водителя спецавтомобиля Минобороны, который 20 мая устроил ДТП на Киевском шоссе.
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