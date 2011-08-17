Финансовый путеводитель по трассе М-60

Перед поездкой

Меры безопасности от мошенничества

Свои рекомендации путешественникам из Хабаровска во Владивосток дает заместитель начальника отдела удаленных каналов Дальневосточного банка Сбербанка России Наталья СВАТКО.

Мобильный банк. При подключении услуги «Мобильный банк» информация обо всех операциях будет поступать на ваш мобильный телефон. Услуга действует в роуминге. Эта услуга поможет не только контролировать свои расходы в путешествии, но и позволит всегда иметь положительный баланс мобильного телефона.

Запомнить ПИН-код. Не нужно везти с собой ПИН-конверт. Если вы не уверены, что запомните ПИН-код, выданный в банке, поменяйте его на любом банкомате или платежном терминале Сбербанка на любые другие 4 цифры, которые нравятся вам больше.

Пополнение банковской карты. Перед поездкой не забудьте посетить банкомат или платежный терминал для пополнения банковской карты. Деньги на карту поступают мгновенно.

В путешествии

Снятие наличных в банкоматах. Если у вас подключена услуга «Мобильный банк», то после каждой операции будет поступать смс-сообщение об операции и доступном остатке в валюте карты.

Оплата товаров и услуг

Торгово-сервисная сеть. В некоторых торговых точках кассир может попросить у вас какой-либо документ, удостоверяющий вашу личность – покажите ему паспорт или водительское удостоверение. При обслуживании старайтесь не выпускать из вида вашу карту, особенно это важно при обслуживании в ресторанах или кафе, где зачастую у официанта нет возможности носить с собой терминал постоянно.

Операции в Интернете. Для контроля своих расходов и совершения привычных нам операций удобно использовать систему «Сбербанк ОнЛ@йн». Доступ к системе можно осуществить с любого устройства, подключенного к Интернету. Единственное, что потребуется, так это заблаговременно перед поездкой получить идентификатор и пароль для входа в «Сбербанк ОнЛ@йн» на банкомате или платежном терминале Сбербанка, или с помощью услуги «Мобильный банк» и Службы помощи банка по телефону 8-800-555-55-50. В системе можно запросить отчет по своей банковской карте за нужный вам период, совершать операции со счетами, оплатить свой сотовый и даже погасить кредит или оплатить коммуналку, если до поездки вы забыли это сделать.

Потерялась карта? В данном случае можно либо перевести деньги на другую карту через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» или услугу «Мобильный банк». Операции через интернет–банк подтверждаются одноразовыми паролями, которые можно получить как смс-сообщение на ваш мобильный телефон, если он есть в роуминге, или заблаговременно получить 20 одноразовых паролей в банкоматах или платежных терминалах Сбербанка. Если другой карты нет, то карту необходимо заблокировать.

По прибытию

Отчет по карте. Напомнить о проведенном отдыхе поможет отчет по банковской карте. В отчете подробны описаны операции, совершенные по банковской карте: дата и время совершения операции, место совершения, сумма операций в валюте страны пребывания и в валюте карты и доступный остаток средств. Сформировать отчет по карте можно самостоятельно с помощью услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» (услуга предоставляется бесплатно) или обратившись в подразделение банка.