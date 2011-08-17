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Финансовый путеводитель по трассе М-60
Перед поездкой
Меры безопасности от мошенничества
Мобильный банк. При подключении услуги «Мобильный банк» информация обо всех операциях будет поступать на ваш мобильный телефон. Услуга действует в роуминге. Эта услуга поможет не только контролировать свои расходы в путешествии, но и позволит всегда иметь положительный баланс мобильного телефона.
Запомнить ПИН-код. Не нужно везти с собой ПИН-конверт. Если вы не уверены, что запомните ПИН-код, выданный в банке, поменяйте его на любом банкомате или платежном терминале Сбербанка на любые другие 4 цифры, которые нравятся вам больше.
Пополнение банковской карты. Перед поездкой не забудьте посетить банкомат или платежный терминал для пополнения банковской карты. Деньги на карту поступают мгновенно.
В путешествии
Снятие наличных в банкоматах. Если у вас подключена услуга «Мобильный банк», то после каждой операции будет поступать смс-сообщение об операции и доступном остатке в валюте карты.
Оплата товаров и услуг
Торгово-сервисная сеть. В некоторых торговых точках кассир может попросить у вас какой-либо документ, удостоверяющий вашу личность – покажите ему паспорт или водительское удостоверение. При обслуживании старайтесь не выпускать из вида вашу карту, особенно это важно при обслуживании в ресторанах или кафе, где зачастую у официанта нет возможности носить с собой терминал постоянно.
Операции в Интернете. Для контроля своих расходов и совершения привычных нам операций удобно использовать систему «Сбербанк ОнЛ@йн». Доступ к системе можно осуществить с любого устройства, подключенного к Интернету. Единственное, что потребуется, так это заблаговременно перед поездкой получить идентификатор и пароль для входа в «Сбербанк ОнЛ@йн» на банкомате или платежном терминале Сбербанка, или с помощью услуги «Мобильный банк» и Службы помощи банка по телефону 8-800-555-55-50. В системе можно запросить отчет по своей банковской карте за нужный вам период, совершать операции со счетами, оплатить свой сотовый и даже погасить кредит или оплатить коммуналку, если до поездки вы забыли это сделать.
Потерялась карта? В данном случае можно либо перевести деньги на другую карту через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» или услугу «Мобильный банк». Операции через интернет–банк подтверждаются одноразовыми паролями, которые можно получить как смс-сообщение на ваш мобильный телефон, если он есть в роуминге, или заблаговременно получить 20 одноразовых паролей в банкоматах или платежных терминалах Сбербанка. Если другой карты нет, то карту необходимо заблокировать.
По прибытию
Отчет по карте. Напомнить о проведенном отдыхе поможет отчет по банковской карте. В отчете подробны описаны операции, совершенные по банковской карте: дата и время совершения операции, место совершения, сумма операций в валюте страны пребывания и в валюте карты и доступный остаток средств. Сформировать отчет по карте можно самостоятельно с помощью услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» (услуга предоставляется бесплатно) или обратившись в подразделение банка.
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