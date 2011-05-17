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За сутки россияне заказали 41 тысячу "ё-мобилей"

17 Мая 2011, 21:45 | Дальний Восток

По состоянию на 11.00 (мск) 17 марта компания "ё-АВТО" получила 41 тысячу заявок на первые российские гибриды, говорится на официальном сайте автопроизводителя. Прием предварительных заказов на "ё-мобили" начался в понедельник, 16 марта.

В настоящее время автомобиль доступен в трех видах кузова - фургон, пятидверный хэтчбек и кроссовер.

Вне зависимости от типа кузова,
самая доступная версия машины стоит 360 тысяч рублей.

Она оснащена климат- и круиз-контролем, навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, системой дистанционного запуска и остановки двигателя, светодиодными фарами, мультимедийной системой с 3G-интернетом. Кроме того, к гибридам возможно подключить внешние устройства по USB и Bluetooth.

Топовая версия - двухтопливная машина с полным приводом и портативной электростанцией (мощностью 20 киловатт и выходом 220 вольт) для питания внешних устройств - будет стоить 490 тысяч рублей.

Все "ё-мобили" получили 60-сильную гибридную силовую установку, состоящую из роторно-лопастного двигателя и генератора, производящего ток для зарядки суперконденсаторов, питающих приводные электромоторы. В двухтопливной модификации автомобили можно заправлять как 92-м бензином, так и природным газом. Однотопливная версия передвигается на бензине.

По данным разработчиков, бензиновый двигатель расходует 3,5 литра на 100 километров. При этом запас хода при полностью заправленных баках "ё-мобиля" составляет 700 километров для фургона и кроссовера, 1100 километров - для хэтчбека.

Выпуск гибридных автомобилей начнется во второй половине 2012 года на заводе в Санкт-Петербурге, пишет Auto.lenta.ru.

Автор: "Лента.Ru"
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