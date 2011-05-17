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Конституционный суд заступился за автовладельцев

17 Мая 2011, 17:44 | Дальний Восток

Добросовестные собственники автомобилей имеют право регистрировать свою машину, даже если выясняется, что у неё фальшивый паспорт.

Об этом говорится в постановлении Конституционного суда. Таким образом, судьи поддержали жалобу россиянки Галины Шикуновой.

Автомобилистка купила машину Honda и ездила на ней первые полгода, после чего ГИБДД аннулировало регистрацию автомобиля. Гаишники выяснили, что серия и номер ПТС машины были сфальсифицированы. Виновника подделки найти не удалось, поэтому предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. Курганский городской суд признал Галину Шикунову добросовестным приобретателем, но регистрацию её машине не вернули, мотивировав это тем, что «паспорт транспортного средства, в котором указываются номерные обозначения его узлов и агрегатов, является единственным документом, подтверждающим его техническую безопасность».

Конституционный суд разъяснил, что нарушения в оформлении ПТС не могут считаться основанием для лишения собственника возможности пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Если автомобиль соответствует требованиям безопасности, а его собственник является добросовестным приобретателем, машина может быть поставлена на регистрационный учёт, сделали вывод в КС, пишет Gudok.Ru.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин убеждён, что КС принял революционное решение.

Возможность зарегистрировать авто
с фальшивым ПТС фактически
означает «амнистию» для угнанных машин,
а также незаконно ввезённых в Россию –
по «серым» таможенным схемам.

По словам Виктора Травина, на сегодня существует срок давности для таких дел. Если гаишники узнали о фальсификации ПТС, когда с момента постановки на учёт прошло более пяти лет, они уже не могут аннулировать регистрацию. Но, если владелец продаст машину, новый хозяин не сможет поставить её на учёт.

Юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Мария Свиридова считает, что постановление Конституционного суда облегчит жизнь и водителям, купившим «кредитную» машину. ПТС на такой автомобиль обычно остаётся у банка, но мошенники подделывают его, чтобы продать автомобиль. «Теперь такую машину ГИБДД должна зарегистрировать, даже несмотря на претензии банка», – считает Мария Свиридова.

Правда, Виктор Травин полагает, что права на машину кредитной организации как залогодержателя никуда не денутся. «Собственнику, совершившему неудачную покупку, всё равно придётся отдать банку или автомобиль, или деньги, но пока суд да дело, он сможет хоть некоторое время поездить на своей машине», – сказал эксперт.

Между тем замглавы департамента
обеспечения безопасности дорожного
движения МВД Владимир Кузин утверждает,
что автомобилистам не стоит обольщаться.
С «липовыми» документами
автомобили на учёт не поставят.

«Всё равно придётся идти в суд, – подчеркнул Владимир Кузин. – И, если суд признает, что собственник машины является добросовестным приобретателем, а сама машина исправна, ГИБДД выполнит постановление суда и зарегистрирует её». По его словам, постановление Конституционного суда является алгоритмом действий не для ГИБДД, а для судов. Сегодняшняя практика такова, что суды, узнав о поддельном паспорте машины, сразу же отказывают истцу, не изучив все обстоятельства дела. «Эту ситуацию КС и хочет изменить», – сказал Владимир Кузин.


Автор: Gudok.ru
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