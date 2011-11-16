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Инспекторы ГИБДД снова будут дырявить права автомобилистам
Руководство ГИБДД планирует возвратить систему баллов за нарушения правил дорожного движения
Госавтоинспекция решила «вернуться к истокам» и возродить балльную систему санкций за дорожные правонарушения. Каждая провинность водителя (проезд на красный свет, пересечение сплошной и т.п.) оценивается в 1 балл. За 15 баллов водителю грозит лишение прав на целый год.
На данный момент система такой оценки не действует – от нее отказались по настояниям правозащитников. Те считали, что отмеченное в правах правонарушение вызывает предубеждения у инспекторов ДПС: если отмечен, значит, потенциально опасен.
До распада СССР в стране действовала система, известная как «три прокола». За каждое нарушение водитель имел права сделать «продырявить» специальный штрафной талон шофера специальным компостером. Три дырочки означали лишение прав на год.
ГИБДД ищут новые меры воздействия на водителей. На данный момент, по данным инспекции, больше половины нарушителей преступают закон систематически. Речь идет не о серьезных ДТП (за них и так лишают прав): иной водитель может регулярно проезжать на красный свет или взять в привычку по всем полосам дороги, не разбирая направления движения. Рано или поздно, такой гражданин непременно попадет в аварию.
Система баллов со своими особенностями действует и в Европе. Например, в ФРГ водители не накапливают, а тратят баллы. Немец, достигший «нулевой» отметки за год лишается прав на тот же срок. Кроме того, каждое нарушение означает для водителя увеличение страховых взносов: страховые компании учитывают, что связались с потенциальным виновником ДТП.
Новый законопроект может быть принят в Госдуме депутатами следующего созыва.
Впрочем, по мнению руководства Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД, даже лишение прав не гарантирует изоляции опасного водителя от других участников движения. Фактически полиция не может проследить за тем, чтобы такой человек не садился за руль в течение года: круглосуточную слежку за ним не установишь. До сих пор непонятно, как можно было бы проследить за выполнением этого запрета. Конфисковать автомобиль сотрудники полиции не могут: все-таки, частная собственность. В случае систематического нарушения запрета на управление автомобилем, автоинспекция может продлить срок «отлучения», однако, нередко на дорогах встречаются нарушители, которые по закону смогли бы сесть за руль через несколько десятков лет. Так, например, один житель Кемерово попал в свое последнее ДТП и разбился насмерть, будучи лишен прав на 88 лет.
Не исключено, что балльная оценка будет автоматизирована. На российских дорогах инспекторов ГИБДД начинают заменять системами видеофиксации. Камера фотографирует автомобиль, определяет нарушение и передает данные в управление ГИБДД. Оттуда правонарушителю высылают так называемое «письмо счастья», в котором ему предлагается оплатить штраф по месту жительства. С введением новых правил балльной оценки, системы фиксации смогут взять на себя функции подсчета нарушений.
Ранее Gudok.ru писал о том, что камеры фото- и видеофиксации на дорогах одной только Москвы фиксируют больше правонарушений, чем инспекторы ГИБДД. Как сообщил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин, комплексы автоматической фиксации «работают» и на профилактику ДТП. По его словам, в столице действуют 850 стационарных пунктов видеофиксации и порядка 2 тысяч «переменных» зон контроля.
Владимир Кузин также пояснил, что если первоначально комплексы «штрафовали» только за превышение скорости, то в настоящее время ситуация кардинально изменилась. Водители получают штрафы за выезд на полосу встречного движения, проезд на красный сигнал светофора, а также за нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств.
В ГИБДД также уточнил, что на сегодняшний день центры автоматической видеофиксации действуют в 56 регионах страны. «Все прекрасно понимают, что даже при всем желании мы не можем поставить по сотруднику ГИБДД на каждом аварийном перекрестке, возле каждого пешеходного перехода, а вот камеры - пожалуйста, и результат будет хороший», - пояснил Владимир Кузин.
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