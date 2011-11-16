Стоимость техосмотра оценили на уровне 1,13 тыс. рублей

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) разработала и опубликовала проект постановления правительства «Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение техосмотра», где определена предельная стоимость услуги техосмотра (ТО) на уровне до 958,5 рубля (без учета НДС).

Таким образом, предельная цена для водителя на прохождение ТО включая НДС составит не более 1131 рубля. Ранее назывались более высокие уровни стоимости услуги - до 2 тыс. рублей.

В сообщении ведомства поясняется, что предельная стоимость ТО рассчитана исходя из средней по России стоимости нормо-часа для оператора техосмотра (1065 рублей), норматива продолжительности работы (39 минут) и времени на идентификацию автомобиля (15 минут).

Тарифы на проведение техосмотра могут различаться в зависимости от типа транспортного средства и региона России. Предполагается, что регионы будут самостоятельно устанавливать размер платы за работу оператора, поскольку организация этой работы находится в сфере ответственности российских губернаторов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.